Даже умеренного снижения нет: квартиры в России продолжают дорожать, несмотря на кризис

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнёв сообщил, что с сентября 2024 года цены на новые квартиры в России остаются стабильными.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Москва-река

По наблюдению эксперта, в среднем по стране не наблюдается тенденции к снижению цен. Ипотечные сделки, которые составляют большую часть продаж новостроек, выросли за год на 7,6%. Даже умеренного снижения цен не зафиксировано ни в одном месяце с сентября 2024 года. Хотя недвижимость уступает инфляции и ставкам по депозитам, она продолжает расти в цене, пишет Газета.Ru.

"Учитывая планы ЦБ по снижению ставок в этом году и особенно активно в следующие два-три года, пока рынок жилья будет медленно расти либо стагнировать, но вряд ли активно падать", — заметил Селезнев.

Падение цен на квартиры на 10-15% в масштабах всей страны возможно только в случае циклического кризиса или отмены всех льготных программ, включая семейную ипотеку, добавил он.

По данным "Домклик", в некоторых российских городах, таких как Абакан, Нефтеюганск и Саранск, зафиксировано снижение цен на новостройки до 12%. Это связано с увеличением предложения и снижением спроса.

Селезнёв считает это локальным снижением цен, которое часто вызвано неумением застройщиков постепенно выводить квартиры на рынок или проблемами у девелоперов, вынуждающими их демпинговать. Для покупателей такой мини-кризис перепроизводства в отдельном городе представляет собой возможность приобрести жильё со скидкой.

Уточнения

Абака́н (хак. Ағбан) — город в России. Столица Республики Хакасия. Город республиканского значения, образующий одноимённое муниципальное образование город Абакан со статусом городского округа, как единственный населённый пункт в его составе.



Нефтеюга́нск (от нефть и хант. ёган — река) — город в России, административный центр Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Третий по размеру город округа (после Сургута и Нижневартовска) — один из немногих в России превосходит по населению столицу субъекта (Ханты-Мансийск).



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