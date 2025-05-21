Wi-Fi под угрозой: эти ошибки при расположении роутера ставят под удар не только сигнал

Медленный интернет — это не всегда вина провайдера. Часто всё дело в том, где вы поставили роутер. Да-да, размещение устройства влияет не только на скорость и стабильность сигнала, но и на вашу безопасность. И, возможно, вы сейчас храните его там, где категорически нельзя.
Существует список мест, которые специалисты называют "опасной зоной" для маршрутизаторов. В их числе:
"Ставить роутер рядом с источниками тепла или горючими материалами особенно опасно — он может перегреться и выйти из строя или даже загореться", — предупреждают эксперты.
Как сообщает "Царьград" идеальное размещение — в центре квартиры, на высоте примерно 1,2-1,5 метра от пола. Это помогает равномерно распределить сигнал и избежать проблем с соединением в разных комнатах.
Если вы живёте в квартире площадью более 70-80 м², стоит задуматься об установке репитеров или mesh-систем, которые усиливают сигнал в отдалённых уголках дома.
Помимо расположения, не забывайте обновлять прошивку роутера и проверять его настройки.
Это помогает избежать не только сбоев в работе, но и потенциальных угроз для вашей домашней сети.
Wi-Fi - технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. Логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi Alliance. Термин Wi-Fi считается сокращением слов Wireless Fidelity, что дословно можно перевести как "беспроводная правильность" или "беспроводная точность".
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