Wi-Fi под угрозой: эти ошибки при расположении роутера ставят под удар не только сигнал

Медленный интернет — это не всегда вина провайдера. Часто всё дело в том, где вы поставили роутер. Да-да, размещение устройства влияет не только на скорость и стабильность сигнала, но и на вашу безопасность. И, возможно, вы сейчас храните его там, где категорически нельзя.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роутер

Где роутеру быть не должно

Существует список мест, которые специалисты называют "опасной зоной" для маршрутизаторов. В их числе:

Закрытые шкафы и комоды — устройство перегревается, сигнал гаснет о стенки.

Пол или куча вещей — преграды поглощают сигнал, и он просто не доходит до нужных точек.

Около воды — аквариумы и вазы не только опасны из-за влаги, но и "глушат" радиоволны.

Рядом с металлом и зеркалами — они отражают сигнал и создают мёртвые зоны в квартире.

Возле микроволновок и холодильников — бытовая техника генерирует помехи.

Спальня и детская — нежелательно из-за постоянного воздействия электромагнитного излучения рядом с телом.

"Ставить роутер рядом с источниками тепла или горючими материалами особенно опасно — он может перегреться и выйти из строя или даже загореться", — предупреждают эксперты.

А вот где лучше всего его поставить

Как сообщает "Царьград" идеальное размещение — в центре квартиры, на высоте примерно 1,2-1,5 метра от пола. Это помогает равномерно распределить сигнал и избежать проблем с соединением в разных комнатах.

Если вы живёте в квартире площадью более 70-80 м², стоит задуматься об установке репитеров или mesh-систем, которые усиливают сигнал в отдалённых уголках дома.

Обновление и безопасность

Помимо расположения, не забывайте обновлять прошивку роутера и проверять его настройки.

Это помогает избежать не только сбоев в работе, но и потенциальных угроз для вашей домашней сети.

Уточнения

Wi-Fi - технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. Логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi Alliance. Термин Wi-Fi считается сокращением слов Wireless Fidelity, что дословно можно перевести как "беспроводная правильность" или "беспроводная точность".



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