Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот суп разлетится по тарелкам — главное избежать эти 3 кулинарные ошибки
Посудомойка спасает лобовое лучше, чем зимняя жидкость — вот как использовать её в бачке
Диеты, которые работают: как выбрать между кето, интервальным голоданием и интуитивным питанием
Меморандум судьбы: Россия диктует условия для США и Украины
Акула не возражала: существо на её голове может изменить наши представления о глубинах
Мыть или не мыть волосы перед окрашиванием? Мастера раскрывают секрет
ChatGPT подписал приговор Байдену: конец жизни экс-президента США
Родился без солнца и мир пошёл наперекосяк: как одна нехватка ломает будущее
Как вырастить розмарин в своём саду: угодите себе и пчёлам

Wi-Fi под угрозой: эти ошибки при расположении роутера ставят под удар не только сигнал

Недвижимость

Медленный интернет — это не всегда вина провайдера. Часто всё дело в том, где вы поставили роутер. Да-да, размещение устройства влияет не только на скорость и стабильность сигнала, но и на вашу безопасность. И, возможно, вы сейчас храните его там, где категорически нельзя.

Роутер
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Роутер

Где роутеру быть не должно

Существует список мест, которые специалисты называют "опасной зоной" для маршрутизаторов. В их числе:

  • Закрытые шкафы и комоды — устройство перегревается, сигнал гаснет о стенки.
  • Пол или куча вещей — преграды поглощают сигнал, и он просто не доходит до нужных точек.
  • Около воды — аквариумы и вазы не только опасны из-за влаги, но и "глушат" радиоволны.
  • Рядом с металлом и зеркалами — они отражают сигнал и создают мёртвые зоны в квартире.
  • Возле микроволновок и холодильников — бытовая техника генерирует помехи.
  • Спальня и детская — нежелательно из-за постоянного воздействия электромагнитного излучения рядом с телом.

"Ставить роутер рядом с источниками тепла или горючими материалами особенно опасно — он может перегреться и выйти из строя или даже загореться", — предупреждают эксперты.

А вот где лучше всего его поставить

Как сообщает "Царьград" идеальное размещение — в центре квартиры, на высоте примерно 1,2-1,5 метра от пола. Это помогает равномерно распределить сигнал и избежать проблем с соединением в разных комнатах.

Если вы живёте в квартире площадью более 70-80 м², стоит задуматься об установке репитеров или mesh-систем, которые усиливают сигнал в отдалённых уголках дома.

Обновление и безопасность

Помимо расположения, не забывайте обновлять прошивку роутера и проверять его настройки.

Это помогает избежать не только сбоев в работе, но и потенциальных угроз для вашей домашней сети.

Уточнения

Wi-Fi - технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. Логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi Alliance. Термин Wi-Fi считается сокращением слов Wireless Fidelity, что дословно можно перевести как "беспроводная правильность" или "беспроводная точность".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Туризм
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании Аудио 
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Здоровье
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Норвегия строит первый в мире судоходный туннель: безопасность морских перевозок на новом уровне
Наука и техника
Норвегия строит первый в мире судоходный туннель: безопасность морских перевозок на новом уровне Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться Дмитрий Плотников Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Работает тише холодильника, а жрёт в 65 раз больше — угадайте, что это
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Последние материалы
Как вырастить розмарин в своём саду: угодите себе и пчёлам
Это место в Англии называют второй Венецией — и не зря
Wi-Fi под угрозой: эти ошибки при расположении роутера ставят под удар не только сигнал
Семаглутид: мифы о чудесах похудения и реальная угроза для здоровья
Утро начинается не с овсянки: кекс, после которого всё остальное — перекус
Опасная иллюзия защиты: почему резиновые коврики зимой — это вред, а не польза
Цена настоящего чая: сколько стоит наслаждение в 100 граммах
43-летняя телеведущая Татьяна Арно впервые стала мамой
Мощь вместо экономии: почему советские моторы ели бензин, как борщ на обеде
Неслышный убийца над Европой: США продаёт Польше самое смертоносное авиаоружие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.