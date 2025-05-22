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Как впустить свет в тёмную квартиру: неожиданные, но работающие приёмы

2:31
Недвижимость

Тёмные коридоры, углы и глухие комнаты — бич многих квартир. Но даже без капитального ремонта можно сделать пространство светлее, если подойти к задаче с умом.

Минималистичный дизайн гостиной
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Минималистичный дизайн гостиной

Открываем проходы — впускаем свет

Первый шаг — визуальное расширение. Увеличьте дверные проёмы до потолка: это не просто красиво, но и эффективно — свет начинает проникать туда, где его раньше не было.

Можно и вовсе отказаться от дверей — особенно в узких коридорах. Простой открытый проход вместо двери уже делает помещение более воздушным.

Французские окна в пол — вариант для тех, кто хочет объединить комнату с лоджией. Главное: соблюсти нормы, чтобы не выйти за рамки закона.

Используем стекло в перегородках

Интересное решение — встроить окна в межкомнатные перегородки. Даже узкая вставка в верхней части стены между ванной и коридором может пропускать достаточно света.

Хорошо работают и стеклянные перегородки. Особенно если это матовое или рифлёное стекло — приватность сохранится, а свет пойдёт дальше. Хотите закрыть — используйте жалюзи или лёгкие шторы с внутренней стороны.

Замените глухие двери на светлые

Обычная дверь с остеклением решает проблему тёмных тамбуров и входных зон. Даже небольшие вставки визуально объединяют помещения и расширяют пространство.

Мебель, которая не прячет свет

Используйте ажурные перегородки и стеллажи со сквозными секциями. Они зонируют комнату, но не крадут свет. Это отличная альтернатива глухим ширмам или массивной мебели.

Зеркала, свет и белые стены

Грамотно размещённые зеркала — почти как второе окно. Главное — располагать их выше уровня глаз, чтобы не уставать от собственного отражения. Они отражают свет и делают помещение глубже.

Глянцевые поверхности, белые стены и мебель усиливают эффект. Добавьте немного тёмных акцентов — и интерьер не будет выглядеть "больнично".

Многоуровневый свет — альтернатива солнцу

Если естественного света всё же не хватает, спасёт правильная подсветка:

  • потолочные светильники,

  • бра и точечные лампы,

  • скрытые LED-ленты.

Такое освещение можно подстроить под любое время суток и создать нужное настроение.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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