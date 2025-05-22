Добавьте эти мелочи в дом — и уют поселится надолго

2:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как сделать пространство по-настоящему комфортным, а не просто "как на картинке"? Всё дело в деталях. Вот список интерьерных мелочей, которые обязательно должны быть в доме, чтобы он выглядел уютным, обжитым и завершённым.

Фото: https://www.freepik.com Интерьер

Универсальная ваза

Свежие цветы появляются дома внезапно — в подарок, по случаю или просто по настроению. И хорошо, если под рукой окажется ваза. Лучше всего — простая, стеклянная, цилиндрической формы. Она подходит для пышных букетов и скромных полевых цветов. А ещё - для сухоцветов, гирлянд или даже фруктов.

Плед и покрывало: не только красиво

Текстиль на кровати выполняет сразу две функции. Во-первых, он защищает постель от пыли и шерсти, если в доме есть питомцы. Во-вторых, придаёт спальне аккуратный и завершённый вид, даже если бельё - разного цвета.

Ковер, который объединяет

Ковер способен моментально изменить атмосферу. Он добавляет уюта, зонирует пространство и подчёркивает стиль комнаты. Главное — подобрать правильный размер: слишком маленький ковер "теряется" рядом с крупной мебелью.

Один крупный акцент на стене

Не обязательно устраивать галерею на всю стену. Достаточно одной выразительной картины или постера, чтобы пространство заиграло. Лучше выбрать участок, куда сразу падает взгляд при входе. Симметрия сработает, если повесить два одинаковых постера над диваном.

Светильник — как украшение

Яркая лампа, необычный торшер или цветная люстра могут стать центром внимания и добавить стилю изюминку. А вот остальное освещение пусть будет минималистичным — это создаст баланс.

Свечи: тепло и атмосфера

"Секрет уюта в северных интерьерах — свечи", — говорят дизайнеры. Тёплое пламя особенно ценно в пасмурную погоду. Боитесь открытого огня? Выбирайте LED-свечи с реалистичным мерцанием.

Подушки, которые преображают

Меняйте настроение комнаты в два счёта: добавьте несколько декоративных подушек. Они могут быть разными по форме, цвету и размеру, но не должны теряться на фоне мебели.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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