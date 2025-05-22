Остатки обоев превратили обычную тумбу в арт-объект — как повторить

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Казалось бы — обрезки старых обоев. Но в умелых руках они становятся стильным декором, который преображает пространство. Вот как это сделать.

Фото: commons.wikimedia.org by Дар Ветер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ обои

Яркая тумба без лишних затрат

Переделывать мебель — задача не из лёгких. А вот оклеить фасады остатками обоев — быстро, эффектно и просто. Так хозяйка преобразила тумбу, выбрав обои с розовым цветочным принтом. В сочетании с золотистой фурнитурой и декором — получился смелый, но гармоничный образ.

Дверь, которая сливается со стенами

Оклеивать дверь — рискованный шаг, если не знать меру. В одном из примеров полотно превратилось в логичное продолжение стен: использовали те же обои, что и в комнате. Сказочный принт и поддерживающий синий цвет создают цельный интерьер.

Умный органайзер из пегборда

Настенная перфорированная панель — не только практична, но и красива, если обыграть её обоями. Получилась настоящая картина в стиле джунглей, скрывающая за собой систему хранения.

Ниша как арт-объект

Превратить нишу в изюминку интерьера — легко. Обои с абстрактным рисунком на задней стенке "шкафа" сделали акцент, подчёркивая глубину синего фона и дополняя полки с декором.

Мини-постеры из обрезков

Даже небольшие кусочки обоев не стоит выбрасывать. Из них можно сделать постеры — яркие или минималистичные. Разная текстура добавит глубины и стиля.

Внутреннее преображение шкафа

Даже если шкаф закрыт — он может быть красивым внутри. Обои с нежным принтом освежили белый корпус, не отвлекая от содержимого.

Геометрия на стене

Круги, арки, линии — всё это легко создать из остатков. Из шведских обоев вырезали формы и украсили проходную зону, объединив её с соседней комнатой.

Абажур с характером

Даже простой светильник можно оживить. Обои с цветочным принтом превратили его в декоративную деталь, которая радует глаз.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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