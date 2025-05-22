Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жёсткий вердикт: испанский суд признал плату за ручную кладь Ryanair незаконной — что это значит для пассажиров?
Еда против солнца: что съесть, чтобы кожа не сгорела, а сияла
Наш Пушкин: 7 июня театр Модерн представит поэтический спектакль в музее-заповеднике Михайловское в Псковской области
Награда от Бастрыкина: Татьяна Куртукова получила почётную грамоту
Купил, потому что грустно: как эмоции делают нас идеальными клиентами
Забытые счета россиян: как вернуть деньги, о которых вы даже не помните
Соседов раскрыл секрет успеха SHAMAN'а на Интервидении: один фактор станет решающим
На Роза Хутор развивают оздоровительный туризм
Моя собака правша или левша? Проверьте — и узнаете больше, чем на приёме у ветеринара

Остатки обоев превратили обычную тумбу в арт-объект — как повторить

2:11
Недвижимость

Казалось бы — обрезки старых обоев. Но в умелых руках они становятся стильным декором, который преображает пространство. Вот как это сделать.

обои
Фото: commons.wikimedia.org by Дар Ветер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
обои

Яркая тумба без лишних затрат

Переделывать мебель — задача не из лёгких. А вот оклеить фасады остатками обоев — быстро, эффектно и просто. Так хозяйка преобразила тумбу, выбрав обои с розовым цветочным принтом. В сочетании с золотистой фурнитурой и декором — получился смелый, но гармоничный образ.

Дверь, которая сливается со стенами

Оклеивать дверь — рискованный шаг, если не знать меру. В одном из примеров полотно превратилось в логичное продолжение стен: использовали те же обои, что и в комнате. Сказочный принт и поддерживающий синий цвет создают цельный интерьер.

Умный органайзер из пегборда

Настенная перфорированная панель — не только практична, но и красива, если обыграть её обоями. Получилась настоящая картина в стиле джунглей, скрывающая за собой систему хранения.

Ниша как арт-объект

Превратить нишу в изюминку интерьера — легко. Обои с абстрактным рисунком на задней стенке "шкафа" сделали акцент, подчёркивая глубину синего фона и дополняя полки с декором.

Мини-постеры из обрезков

Даже небольшие кусочки обоев не стоит выбрасывать. Из них можно сделать постеры — яркие или минималистичные. Разная текстура добавит глубины и стиля.

Внутреннее преображение шкафа

Даже если шкаф закрыт — он может быть красивым внутри. Обои с нежным принтом освежили белый корпус, не отвлекая от содержимого.

Геометрия на стене

Круги, арки, линии — всё это легко создать из остатков. Из шведских обоев вырезали формы и украсили проходную зону, объединив её с соседней комнатой.

Абажур с характером

Даже простой светильник можно оживить. Обои с цветочным принтом превратили его в декоративную деталь, которая радует глаз.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Новости спорта
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание Аудио 
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Домашние животные
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы Аудио 
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Садоводство, цветоводство
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Дыра в укроарсенале. Россия уничтожила сразу четыре пусковые установки РСЗО Himars Дмитрий Плотников Baijiahao: Запад наказали за его любимую остроту над Россией Олег Артюков Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Последние материалы
Великобритания хочет снизить потолок на российскую нефть
Жёсткий вердикт: испанский суд признал плату за ручную кладь Ryanair незаконной — что это значит для пассажиров?
Еда против солнца: что съесть, чтобы кожа не сгорела, а сияла
Наш Пушкин: 7 июня театр Модерн представит поэтический спектакль в музее-заповеднике Михайловское в Псковской области
Награда от Бастрыкина: Татьяна Куртукова получила почётную грамоту
Купил, потому что грустно: как эмоции делают нас идеальными клиентами
Забытые счета россиян: как вернуть деньги, о которых вы даже не помните
Соседов раскрыл секрет успеха SHAMAN'а на Интервидении: один фактор станет решающим
На Роза Хутор развивают оздоровительный туризм
Моя собака правша или левша? Проверьте — и узнаете больше, чем на приёме у ветеринара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.