Маленькие предметы — большая ошибка: что портит даже дорогой ремонт

3:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Можно вложить крупную сумму в ремонт, заказать услуги дизайнера и выбрать дорогую мебель, но… один неудачный элемент — и весь эффект испорчен. Некоторые предметы декора выдают дурной вкус даже в самой стильной квартире. Разбираемся, какие детали лучше убрать и чем их заменить, чтобы не попасть впросак.

Фото: Designed by Freepik by pvproductions is licensed under Public domian Весенний интерьер

Муляжи фруктов и овощей: устаревший пылесборник

Искусственные яблоки, виноград или пластиковые цветы когда-то были популярны. Сегодня они лишь делают интерьер дешевым и собирают пыль.

Чем заменить:

Свежие фрукты и овощи в красивой вазе или корзине. Их можно есть и периодически менять. Качественные искусственные растения — хорошая альтернатива для аллергиков.

Керамические безделушки из прошлого

Помните керамических ангелочков, свинок-копилок и фигурки животных, стоявшие на полках в 90-е? Тогда это был почти единственный доступный декор. Сейчас — это явный признак безвкусицы.

Чем заменить:

Минималистичные вазы, статуэтки из дерева, камня или стекла. Ориентируйтесь на натуральные материалы и лаконичные формы.

Пластиковые вазы — сразу в утиль

Особенно с живыми цветами внутри. Это как надеть спортивные тапочки к вечернему платью — выглядит странно.

Чем заменить:

Стеклянная, керамическая или металлическая ваза. Даже самая простая будет выглядеть дороже пластика.

Репродукции известных картин — не для дома

Отпечатанные на принтере "Мона Лиза" или "Звёздная ночь" — попытка казаться утонченным, которая с треском проваливается.

Чем заменить:

Картины молодых художников, работы из мастерских, винтажные находки на барахолке. Главное — индивидуальность и искренность.

Придверные коврики с надписями: за гранью иронии

Фразы вроде "Добро пожаловать" или "Уходи!" могут казаться забавными, но чаще вызывают ощущение инфантилизма и безвкусицы.

Чем заменить:

Стильные, нейтральные коврики: однотонные, с геометрическим узором или из натуральных материалов. Или вовсе уберите коврик внутрь квартиры.

Детские коллекции на всеобщее обозрение

Фигурки из шоколадных яиц или пластиковые машинки — милое воспоминание из детства. Но не элемент декора взрослого интерьера.

Чем заменить:

Если любите коллекции — собирайте предметы искусства, дизайнерские книги, редкие предметы. А всё, что "из детства", уберите в закрытые витрины или коробки.

Модульные панно: нет — фотопечати на холсте

Когда фото разбито на несколько полотен — это почти всегда выглядит дёшево. Тем более, если это стандартные пейзажи или абстракции.

Чем заменить:

Настоящие картины или постеры в единой тематике. Развесьте их асимметрично — получится современно и живо.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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