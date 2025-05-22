Подвесы, панно и даже гамаки: неожиданные идеи декора из макраме

Кто бы мог подумать, что техника, известная еще со времен рыбацких сетей и древних цивилизаций, вновь займет свое место в современных интерьерах? Макраме — это не только про шнуры и узелки, а про атмосферу уюта, стиль и творчество, которое можно вписать даже в самые трендовые дизайнерские решения.
Макраме — это способ узелкового плетения с использованием натуральных и синтетических непушистых нитей: джута, бечевки, шнуров. Результат — изделия, которые сочетают декоративность и функциональность: от панно и кашпо до мебели и даже абажуров.
Не в каждом интерьере плетеный декор будет смотреться органично. Но вот где ему точно найдется место:
Плетёный декор можно использовать буквально в каждой комнате. Вот несколько универсальных вариантов:
Даже если вам очень нравится техника, не стоит перегружать ею пространство. 1-2 акцента на комнату — и интерьер "дышит". А если подойти творчески, макраме станет не просто частью дизайна, а его изюминкой.
Бахрома́ (от араб. مكرمية [макрамийя] - "кружева"), бахро́мка - род тесьмы, плетежка, вя́занки с махрами, висячими прядками различного вида или тесьма с висящими с одной стороны нитями, мягкими волокнами, шнурками или любыми другими подвесками.
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