Подвесы, панно и даже гамаки: неожиданные идеи декора из макраме

2:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кто бы мог подумать, что техника, известная еще со времен рыбацких сетей и древних цивилизаций, вновь займет свое место в современных интерьерах? Макраме — это не только про шнуры и узелки, а про атмосферу уюта, стиль и творчество, которое можно вписать даже в самые трендовые дизайнерские решения.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Davidperezc77, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Макраме

Что такое макраме и чем оно удивляет

Макраме — это способ узелкового плетения с использованием натуральных и синтетических непушистых нитей: джута, бечевки, шнуров. Результат — изделия, которые сочетают декоративность и функциональность: от панно и кашпо до мебели и даже абажуров.

Где макраме будет уместным

Не в каждом интерьере плетеный декор будет смотреться органично. Но вот где ему точно найдется место:

Бохо: этника, бахрома, светлая палитра. Идеально для гамаков, кашпо и подвесных кресел.

Контемпорари: немного экзотики в рамках сдержанности. Панно, коврики, детали из ротанга и дерева.

Сканди: простота, натуральные материалы, уют. Достаточно одной-двух деталей.

Эклектика: если интерьер нарушает все правила, макраме — ваш союзник. Главное — баланс.

Самые красивые идеи применения макраме

Плетёный декор можно использовать буквально в каждой комнате. Вот несколько универсальных вариантов:

Панно: от абстракций до форм листьев или снежинок, однотонные и цветные, с эффектом омбре.

Подвесы для кашпо: вертикальное озеленение — тренд последних лет.

Абажуры: создают мягкие тени и атмосферу уюта.

Подушки и покрывала: добавляют текстуру и тепло в текстиль.

Коврики: ручная работа — и в ванную, и у кровати.

Гамаки и кресла: уют в комнате или на веранде.

Пуфики: функционально, декоративно, легко складываются.

Шторы и занавеси: воздушные, пропускают свет и украшают проемы.

Органайзеры и чехлы: для ваз, банок, декора, канцелярии.

Ключевое в макраме — умеренность

Даже если вам очень нравится техника, не стоит перегружать ею пространство. 1-2 акцента на комнату — и интерьер "дышит". А если подойти творчески, макраме станет не просто частью дизайна, а его изюминкой.

Уточнения

Бахрома́ (от араб. مكرمية‎ [макрамийя] - "кружева"), бахро́мка - род тесьмы, плетежка, вя́занки с махрами, висячими прядками различного вида или тесьма с висящими с одной стороны нитями, мягкими волокнами, шнурками или любыми другими подвесками.



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