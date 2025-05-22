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Шторы больше не в моде? Вот чем их заменяют в интерьере

2:32
Недвижимость

Если вы до сих пор считаете, что единственный способ оформить окно — повесить шторы, вы многое упускаете. Есть стильные, необычные и функциональные решения, которые не только украсят пространство, но и сделают его по-настоящему уникальным.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Мини-сад на подоконнике

Комнатные растения — отличный способ обыграть окно. Выбирайте ампельные и вьющиеся виды, размещайте кашпо по бокам или подвесьте их над проемом. Главное — ориентироваться на свет: идеально подойдут солнцелюбивые растения, не боящиеся прямых лучей.

Витраж: возвращение в моду

Окна с витражами снова актуальны. Вы можете заказать классический витраж у мастеров или создать рисунок своими руками. Не хотите рисовать — используйте витражную пленку. Эффект — потрясающий.

Рабочее место у окна

Если комната маленькая, используйте оконную зону как часть офиса. Продлите подоконник, установите защиту на батарею, добавьте настольную лампу. По бокам можно поставить шкафчики или декор. Контрастная рама добавит уюта и визуальной строгости.

Плитка вместо отделки

Для нестандартного оформления оконного проема можно использовать декоративную плитку. Особенно стильно она смотрится, если подоконник служит еще и обеденной зоной. А для света повесьте по бокам бра.

Жалюзи — современная альтернатива

Выбирайте не пластиковые, а деревянные или алюминиевые жалюзи. Они бывают разных форматов, отлично работают как вручную, так и на автоматике. Особенно хорошо смотрятся на больших панорамных окнах.

Этажерка с декором

Функциональное и красивое решение — этажерка на подоконнике. Украсьте её вазами, цветным стеклом, посудой. Главное — не перегружайте. Под лучами солнца или в сумерках это выглядит волшебно.

Занавеска только на нижнюю часть

Этот дачный прием сейчас снова в моде. Короткие занавески внизу окна придают уют и деревенское очарование. Добавьте на подоконник милый декор — и интерьер заиграет новыми красками.

Ставни внутри помещения

Кто сказал, что ставни только снаружи? Внутренние ставни — стильное решение для городских квартир. Они создают четкую графику и хорошо защищают от света.

Уточнения

Витра́ж (фр. vitrage - застекление, от лат. vitrum - стекло) — в общем значении: застеклённая поверхность стен, оконных или дверных проёмов; остеклённые ограждающие конструкции; в том числе с применением стёкол с картинами или цветными узорами.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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