Крепим тюль красиво: один способ удивит даже дизайнеров

2:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Тюль — это не просто полупрозрачная занавеска. Это элемент уюта, который делает пространство светлее, воздушнее и визуально больше. Но чтобы он действительно украшал комнату, важно не только выбрать подходящую ткань, но и правильно повесить её. Рассказываем, как это сделать красиво и без лишних сложностей.

Фото: Designed by Freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шторы

Несколько базовых правил

Перед тем как повесить тюль, учитывайте следующие моменты:

Запас ткани. Полотно должно быть в 2 раза шире окна — для мягких складок.

Длина. Идеально, если шторы не касаются пола: оставьте 2-3 см.

Материал. Лёгкие ткани для кухни должны быть немаркими и не впитывать запахи.

Цвет. Южным комнатам подойдут прохладные тона, северным — тёплые.

Два окна рядом? Объедините их одной занавеской — визуально будет просторнее.

Какие бывают карнизы

Карниз — это не просто крепление. Это основа композиции:

Штанга — классика, подходит для любых интерьеров.

Струна — почти незаметная, идеальна для тюля.

Шина — крепится к потолку, делает комнату визуально выше.

Багет — скрывает крепления, добавляет декоративности.

Способы крепления тюля

Выбор крепления зависит от ваших задач и стиля интерьера. Вот наиболее популярные:

На шторной ленте и крючках. Недорого, просто и удобно. Крючки цепляются за отверстия в ленте, позволяя создать аккуратные складки.

На люверсах. Кольца, которые вшиваются в верхнюю часть ткани. Их можно подобрать под цвет штор или карниза, а можно — сделать ярким акцентом.

На петлях. Если хотите минимализма и мягких линий — петли из ткани отлично справятся. Можно сшить самостоятельно под стиль штор.

На кулиске. Полотно просто "нанизывается" на карниз через специальный тканевый тоннель. Главное — чтобы диаметр кулиски был чуть больше диаметра перекладины.

На леске. Идеально для лёгких занавесок на даче, балконе или в местах, где нет возможности установить карниз.

На липучке. Быстрый способ для временного решения. Не требует сверления и легко снимается, но держит только лёгкий тюль.

На натяжной потолок. Карниз прячется в потолочную нишу, создавая эффект "парящих" штор. Монтаж возможен только до установки потолка.

Неочевидные советы

Используйте багет, чтобы скрыть крепления и придать интерьеру лоск.

Если хотите визуально поднять потолок — повесьте шторы как можно выше.

Для кухни лучше использовать ткани, которые легко стирать и не впитывают запахи.

Уточнения

Тюль (фр. tulle, от названия французского города Тюль, Tulle) — лёгкая прозрачная сетчатая гладкая или узорчатая ткань (хлопчатобумажная, полушёлковая и др.).



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