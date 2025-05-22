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Крепим тюль красиво: один способ удивит даже дизайнеров

2:55
Недвижимость

Тюль — это не просто полупрозрачная занавеска. Это элемент уюта, который делает пространство светлее, воздушнее и визуально больше. Но чтобы он действительно украшал комнату, важно не только выбрать подходящую ткань, но и правильно повесить её. Рассказываем, как это сделать красиво и без лишних сложностей.

Шторы
Фото: Designed by Freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шторы

Несколько базовых правил

Перед тем как повесить тюль, учитывайте следующие моменты:

  • Запас ткани. Полотно должно быть в 2 раза шире окна — для мягких складок.
  • Длина. Идеально, если шторы не касаются пола: оставьте 2-3 см.
  • Материал. Лёгкие ткани для кухни должны быть немаркими и не впитывать запахи.
  • Цвет. Южным комнатам подойдут прохладные тона, северным — тёплые.
  • Два окна рядом? Объедините их одной занавеской — визуально будет просторнее.

Какие бывают карнизы

Карниз — это не просто крепление. Это основа композиции:

  • Штанга — классика, подходит для любых интерьеров.
  • Струна — почти незаметная, идеальна для тюля.
  • Шина — крепится к потолку, делает комнату визуально выше.
  • Багет — скрывает крепления, добавляет декоративности.

Способы крепления тюля

Выбор крепления зависит от ваших задач и стиля интерьера. Вот наиболее популярные:

  • На шторной ленте и крючках. Недорого, просто и удобно. Крючки цепляются за отверстия в ленте, позволяя создать аккуратные складки.
  • На люверсах. Кольца, которые вшиваются в верхнюю часть ткани. Их можно подобрать под цвет штор или карниза, а можно — сделать ярким акцентом.
  • На петлях. Если хотите минимализма и мягких линий — петли из ткани отлично справятся. Можно сшить самостоятельно под стиль штор.
  • На кулиске. Полотно просто "нанизывается" на карниз через специальный тканевый тоннель. Главное — чтобы диаметр кулиски был чуть больше диаметра перекладины.
  • На леске. Идеально для лёгких занавесок на даче, балконе или в местах, где нет возможности установить карниз.
  • На липучке. Быстрый способ для временного решения. Не требует сверления и легко снимается, но держит только лёгкий тюль.
  • На натяжной потолок. Карниз прячется в потолочную нишу, создавая эффект "парящих" штор. Монтаж возможен только до установки потолка.

Неочевидные советы

  • Используйте багет, чтобы скрыть крепления и придать интерьеру лоск.
  • Если хотите визуально поднять потолок — повесьте шторы как можно выше.
  • Для кухни лучше использовать ткани, которые легко стирать и не впитывают запахи.

Уточнения

Тюль (фр. tulle, от названия французского города Тюль, Tulle) — лёгкая прозрачная сетчатая гладкая или узорчатая ткань (хлопчатобумажная, полушёлковая и др.).

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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