Крепим тюль красиво: один способ удивит даже дизайнеров

Тюль — это не просто полупрозрачная занавеска. Это элемент уюта, который делает пространство светлее, воздушнее и визуально больше. Но чтобы он действительно украшал комнату, важно не только выбрать подходящую ткань, но и правильно повесить её. Рассказываем, как это сделать красиво и без лишних сложностей.
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Шторы
Несколько базовых правил
Перед тем как повесить тюль, учитывайте следующие моменты:
Запас ткани. Полотно должно быть в 2 раза шире окна — для мягких складок.
Длина. Идеально, если шторы не касаются пола: оставьте 2-3 см.
Материал. Лёгкие ткани для кухни должны быть немаркими и не впитывать запахи.