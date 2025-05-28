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Запусти поток удачи у себя дома: 5 фэншуй-штучек, которые улучшат энергетику пространства

3:03
Недвижимость

Фэншуй — древняя китайская философия, основанная на взаимодействии пространства и энергии Ци. Считается, что правильное окружение может привлекать успех, гармонию и удачу. Чтобы активизировать положительные потоки энергии, достаточно внести в дом несколько символичных элементов. Вот пять главных предметов по фэншуй, которые помогут создать правильную атмосферу.

Весенний интерьер
Фото: Designed by Freepik by pvproductions is licensed under Public domian
Весенний интерьер

Ароматы, наполняющие дом

  • Запахи напрямую связаны с эмоциями и способны менять энергетическое поле помещения. Для привлечения позитивной Ци используются аромасвечи и эфирные масла. Главное — выбирать те, что действительно вызывают приятные ассоциации. Они не только наполнят дом уютом, но и помогут сосредоточиться, расслабиться или зарядиться энергией.

Зеркало с правильным расположением

  • Зеркало в философии фэншуй считается мощным проводником энергии. Однако его размещение должно быть осознанным. Нежелательно, чтобы оно отражало входную дверь или окно — в этом случае благоприятная Ци может не задержаться в доме. Напротив, если зеркало отражает талисманы или элементы декора, символизирующие достаток и защиту, это усиливает положительное влияние.

Светильник как источник активной энергии

  • Свет — символ стихии огня и один из главных инструментов для активации энергии в пространстве. В тёмных зонах квартиры или комнатах с недостаточным естественным освещением рекомендуется устанавливать светильники мягких округлых форм. Такая геометрия способствует гармоничному распределению потоков Ци и улучшает общее настроение в доме.

Органайзер — порядок и энергия

  • Порядок в доме напрямую влияет на эмоциональное состояние. В фэншуй считается, что захламлённость блокирует энергетические потоки, тогда как организованное пространство притягивает здоровье и достаток. Хороший органайзер поможет убрать лишнее и навести ясность — как на полках, так и в мыслях.

Растения — символ роста и гармонии

  • Комнатные растения наполняют дом жизненной силой, очищают воздух и активизируют положительную энергию. Но важно правильно их размещать. Лучше избегать размещения зелени рядом с местами отдыха — в грунте могут происходить процессы разложения, нарушающие баланс. Оптимально — поставить растения на шкафы или у окна, где они будут стимулировать рост и процветание.

Гармония начинается с пространства

Каждый из этих предметов не только украшает интерьер, но и помогает создать дом, в котором хочется жить, отдыхать и развиваться. Следуя принципам фэншуй, можно без усилий пригласить в жизнь больше уюта, удачи и стабильности — важно лишь немного пересмотреть своё окружение.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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