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Как сделать свою кухню как в фильме: 5 идей, которые покорят твоё пространство

2:52
Недвижимость

Забудь про скучные "гарнитур у стены + обеденный стол посередине". Современная кухня давно вышла за рамки стандартов и теперь способна удивлять: исчезать по щелчку, объединяться с гостиной или переноситься под открытое небо.

Кухня
Фото: https://www.freepik.com
Кухня

Честное зонирование: кухня, которая больше, чем кухня

Сегодня кухня — это уже не просто место для готовки. Она может легко превратиться в домашний офис, уголок для чтения или игровую зону. А значит, пора отказаться от перегородок и начать работать с пространством гибко.

  • Используй мебель, чтобы отделить кухню от гостиной.
  • Преврати одну зону в центр сразу нескольких функций.
  • И забудь о стенах — визуально открытое пространство выглядит просторнее и уютнее.

Спрятать всё! Или играем в прятки по-взрослому

Да, рабочую зону кухни можно спрятать за фасадом, как шкаф-купе. Готовишь — открыл. Закончил — закрыл, и комната снова выглядит как стильная гостиная.

Такие решения особенно хороши для:

  • Студий и малогабаритных квартир.
  • Кухонь, совмещённых с жилыми пространствами.
  • Интерьеров в стиле минимализм.

Смелые миксы: классика и хай-тек — теперь лучшие друзья

Дизайнеры всё чаще играют на контрастах. Рамочные фасады в духе классики соседствуют с алюминиевыми вставками, LED-подсветкой, нестандартными ручками и витринами. Всё это придаёт кухне шарм и технологичность одновременно.

Не бойся комбинировать стили, но делай это с умом — лучше с профессионалом. Он поможет создать образ, который не надоест за сезон.

Кухня под открытым небом

Кто сказал, что готовить на свежем воздухе — только про шашлыки? Уличные кухни теперь делают не менее функциональными, чем те, что в доме: с местами для посуды, гриля, дров, мойкой и даже плитой.

Главное — правильно выбрать материалы: влагостойкие, ударопрочные, не боящиеся жары и осадков.

Природа внутри — цвета, которые делают атмосферу

Яркие фасады уходят в прошлое. На смену им — природные оттенки: небесно-голубой, песочный, древесный, мшисто-зелёный. Всё, что напоминает о земле, траве, воде — и помогает успокоиться.

Мягкие цвета отлично сочетаются с текстурой дерева, камня, льна. Добавь к этому правильный свет — и вот уже даже будничный завтрак ощущается как сцена из фильма.

Вывод

Современная кухня — это территория фантазии. Она может быть мобильной, многофункциональной, эффектной и при этом оставаться тёплой и домашней. Главное — не бояться идей и подходить к дизайну с душой.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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