Не нагибайся: 2 способа почистить ванну без нагрузки на спину

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Ванна — место для расслабления и отдыха, но вот чистить её - это уже настоящее испытание для спины! Иногда кажется, что она становится огромной, когда начинаешь бороться с загрязнениями. Не переживай, у нас есть два эффективных способа, которые помогут почистить ванну быстро и без лишних усилий. Готова узнать, как? Читай дальше!

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Уборка ванной

Почему ванна так быстро загрязняется

Мыльная пена, бактерии, остатки грязи и средства для гигиенических процедур — всё это скапливается на поверхности ванны, и, несмотря на её кажущуюся чистоту, она вполне может попасть в список самых грязных мест в доме. Эксперты советуют устраивать генеральную уборку хотя бы раз в неделю. Но как сделать это так, чтобы спина не напомнила о себе в конце уборки? У нас есть решение!

Шаг первый: замочи

Замачивание - ключ к лёгкой чистке, ведь чем дольше чистящее средство подействует, тем меньше усилий тебе понадобится, чтобы избавиться от загрязнений. Вот несколько проверенных способов.

Замачивание с уксусом

Экономный и простой способ — возьми девятипроцентный уксус и пульверизатор. Смешай уксус с водой в пропорции 1:1 и опроси поверхность ванны. Подожди 30 минут, а потом просто смой. Этот метод подходит для большинства типов ванн, кроме тех, что из натурального камня.

Альтернативный вариант: наполни ванну горячей водой и добавь 300 мл уксуса. Подожди полчаса — и готово.

Замачивание с нашатырным спиртом

Смешай три столовые ложки нашатыря с чашкой воды, перелей в пульверизатор, распыли на поверхность ванны и подожди 15 минут. После смой водой. Не забывай про перчатки и хорошую вентиляцию.

Кислородный отбеливатель

Заполни ванну горячей водой, добавь кислородный отбеливатель в соответствии с инструкцией. Дай постоять несколько часов или даже на ночь — результат тебя удивит. Правда, это не самый бюджетный способ, но очень эффективный.

Шаг второй: помой!

После замачивания настала пора пройтись по стенкам и дну ванны, чтобы избавиться от остатков грязи и налёта. Как это сделать без утомительных усилий?

Используй пластиковую метлу

Метла — это хит, который придумала блогер Джилл Нистул. Простая пластиковая метла поможет избежать напряжения в спине. После замачивания смой остатки раствора, слегка намочи метлу, потри ванну и смой остатки. С лёгкостью и без лишних усилий!

Электрическая щётка с телескопической ручкой

Этот гаджет, конечно, стоит чуть дороже, но работает на ура! Электрощётка с длинной ручкой идеально подходит для чистки ванны и других поверхностей, требующих особой осторожности. Включи её, и она сделает всю работу за тебя.

Как сохранить ванну чистой дольше?

Чтобы не проводить каждую неделю генеральную уборку, следуй этим простым советам:

Обмывай ванну сразу после водных процедур , чтобы не оставить следов мыла.

, чтобы не оставить следов мыла. Проветривай ванную комнату после душа или ванны.

после душа или ванны. Растягивай влажную занавеску для просушки, чтобы избежать появления плесени.

для просушки, чтобы избежать появления плесени. Чисти слив раз в неделю - это поможет избежать засоров и неприятных запахов.

- это поможет избежать засоров и неприятных запахов. Удаляй пятна сразу с помощью дезинфицирующих салфеток.

Теперь ты знаешь, как легко и без усилий почистить ванну, не перегружая спину. Применяя эти простые методы замачивания и чистки, ты сэкономишь силы и время, а твоя ванна будет сиять чистотой. Секрет в правильном подходе и минимуме усилий — и уборка превращается в лёгкую задачу.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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