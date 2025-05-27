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Не нагибайся: 2 способа почистить ванну без нагрузки на спину

3:56
Недвижимость

Ванна — место для расслабления и отдыха, но вот чистить её - это уже настоящее испытание для спины! Иногда кажется, что она становится огромной, когда начинаешь бороться с загрязнениями. Не переживай, у нас есть два эффективных способа, которые помогут почистить ванну быстро и без лишних усилий. Готова узнать, как? Читай дальше!

Уборка ванной
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Уборка ванной

Почему ванна так быстро загрязняется

Мыльная пена, бактерии, остатки грязи и средства для гигиенических процедур — всё это скапливается на поверхности ванны, и, несмотря на её кажущуюся чистоту, она вполне может попасть в список самых грязных мест в доме. Эксперты советуют устраивать генеральную уборку хотя бы раз в неделю. Но как сделать это так, чтобы спина не напомнила о себе в конце уборки? У нас есть решение!

Шаг первый: замочи

Замачивание - ключ к лёгкой чистке, ведь чем дольше чистящее средство подействует, тем меньше усилий тебе понадобится, чтобы избавиться от загрязнений. Вот несколько проверенных способов.

Замачивание с уксусом

  • Экономный и простой способ — возьми девятипроцентный уксус и пульверизатор. Смешай уксус с водой в пропорции 1:1 и опроси поверхность ванны. Подожди 30 минут, а потом просто смой. Этот метод подходит для большинства типов ванн, кроме тех, что из натурального камня.

Альтернативный вариант: наполни ванну горячей водой и добавь 300 мл уксуса. Подожди полчаса — и готово.

Замачивание с нашатырным спиртом

Смешай три столовые ложки нашатыря с чашкой воды, перелей в пульверизатор, распыли на поверхность ванны и подожди 15 минут. После смой водой. Не забывай про перчатки и хорошую вентиляцию.

Кислородный отбеливатель

  • Заполни ванну горячей водой, добавь кислородный отбеливатель в соответствии с инструкцией. Дай постоять несколько часов или даже на ночь — результат тебя удивит. Правда, это не самый бюджетный способ, но очень эффективный.

Шаг второй: помой!

После замачивания настала пора пройтись по стенкам и дну ванны, чтобы избавиться от остатков грязи и налёта. Как это сделать без утомительных усилий?

Используй пластиковую метлу

  • Метла — это хит, который придумала блогер Джилл Нистул. Простая пластиковая метла поможет избежать напряжения в спине. После замачивания смой остатки раствора, слегка намочи метлу, потри ванну и смой остатки. С лёгкостью и без лишних усилий!

Электрическая щётка с телескопической ручкой

  • Этот гаджет, конечно, стоит чуть дороже, но работает на ура! Электрощётка с длинной ручкой идеально подходит для чистки ванны и других поверхностей, требующих особой осторожности. Включи её, и она сделает всю работу за тебя.

Как сохранить ванну чистой дольше?

Чтобы не проводить каждую неделю генеральную уборку, следуй этим простым советам:

  • Обмывай ванну сразу после водных процедур, чтобы не оставить следов мыла.
  • Проветривай ванную комнату после душа или ванны.
  • Растягивай влажную занавеску для просушки, чтобы избежать появления плесени.
  • Чисти слив раз в неделю - это поможет избежать засоров и неприятных запахов.
  • Удаляй пятна сразу с помощью дезинфицирующих салфеток.

Теперь ты знаешь, как легко и без усилий почистить ванну, не перегружая спину. Применяя эти простые методы замачивания и чистки, ты сэкономишь силы и время, а твоя ванна будет сиять чистотой. Секрет в правильном подходе и минимуме усилий — и уборка превращается в лёгкую задачу.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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