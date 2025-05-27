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Бура — новая звезда в уборке: чем она лучше соды и зачем её использовать

3:11
Недвижимость

Когда-то бура была доступна только состоятельным — сегодня она возвращается в быт обычных семей и конкурирует с пищевой содой. Чем хорош тетраборат натрия, как он работает в уборке, и почему с ним нужно обращаться аккуратно — в коротком гиде по старому, но мощному помощнику.

сода
Фото: freepik
сода

Что такое бура и почему она работает

Бура (она же боракс или тетраборат натрия) — соль борной кислоты с щелочным pH 9,5. Это делает её более активной, чем сода. Бура удаляет жир, разъедает ржавчину, устраняет запахи и препятствует появлению плесени. Но в отличие от пищевой соды, её нельзя использовать в кулинарии и нужно работать в перчатках.

Где бура особенно эффективна

  • При стирке: восстанавливает цвет, нейтрализует запахи, смягчает воду. Добавьте полстакана к порошку или замочите одежду в растворе — грязь отойдет без вреда для ткани.
  • Для труб: насыпьте полстакана в слив, залейте кипятком, подождите 15 минут — и никакого засора.
  • От ржавчины: сделайте пасту из буры и воды, оставьте на пятне, потом протрите губкой.
  • Для нержавейки: смешайте буру с лимонным соком, нанесите на пятна от жесткой воды, смойте тёплой водой.
  • Против плесени: растворите стакан буры в 4 литрах воды, обработайте поверхности, оставьте на 20 минут.
  • Мойка садовой мебели: разведите буру с водой (1:4), оставьте на пластике на полчаса, смойте.
  • Для ковров: удаляет запахи и блох. Смешайте с содой и эфирным маслом, рассыпьте, оставьте на 15 минут, пропылесосьте.
  • Для обуви: можно насыпать сухую буру внутрь на ночь или сделать дезодорирующий спрей.
  • Унитаз и плитка: наносится в сухом виде, оставляется на ночь, потом чистится ёршиком или губкой.
  • Полы: 2 ложки на ведро воды справляются с грязью и бактериями.
  • Посудомойка: четверть стакана буры на дно машины усиливает моющее средство и очищает внутренности.
  • Универсальный спрей: 1 ложка буры на стакан воды — подходит почти для всех поверхностей.

Важные правила

  • Не использовать на посуде для еды без тщательной промывки.
  • Не вдыхать порошок, не использовать рядом с детьми и животными.
  • Работать в перчатках — может вызвать раздражение кожи.
  • Не смешивать с кислотами в закрытых бутылках — реакция может быть активной.

Как видите, бура — это не просто старомодное средство, а настоящая находка для эффективной уборки в доме. Она справляется с различными загрязнениями, борется с запахами и даже помогает поддерживать порядок в быту.

Важно только помнить о мерах предосторожности и использовать её с умом. И в следующий раз, когда столкнётесь с проблемой, будь то ржавчина на посуде или неприятный запах в ковре, не забудьте про этот универсальный порошок — и уборка станет легче, а результат — заметно лучше.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

На́трий (химический символ — Na, от лат. Natrium) — химический элемент 1-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы первой группы, IA), третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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