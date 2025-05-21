Секреты пластиковых пакетов: их вред и как избежать микропластика на кухне

2:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пластиковые пакеты на кухне — это уже не только неудобства, но и возможная угроза вашему здоровью. В последние годы всё больше людей задумываются о вреде пластика, особенно после того, как его частицы начали попадать в наш организм. Не удивляйтесь, если в будущем пластик окажется причиной нескольких исков против таких брендов, как Ziploc, который долго уверял, что их пакеты безопасны для использования в микроволновке и морозильной камере. Но научные исследования показали, что пластиковые пакеты могут высвобождать вредные вещества, которые могут нанести ущерб вашему здоровью.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Пакеты

Некоторые уже подали коллективные иски против компании Ziploc, утверждая, что её заявления вводят в заблуждение и создают ложное чувство безопасности у потребителей. Эти пакеты содержат термопластичные материалы, такие как полиэтилен и полипропилен, которые при разогреве или замораживании могут выделять микропластик, который, как показывает ряд исследований, может накапливаться в организме, вызывая воспаление и даже гормональные сбои. А ведь микропластик попадает в нас не только через пакеты. Он присутствует в одежде, средствах по уходу за кожей, а также в пищевых продуктах. Его можно найти в плаценте, крови и даже в мозге людей с ослабленным иммунитетом.

Что же с этим делать

Отказ от пластиковых пакетов — это разумный шаг на пути к более здоровой жизни. Уже есть несколько безопасных и удобных альтернатив. Например, силиконовые пакеты, которые можно мыть в посудомоечной машине и использовать при различных температурах. Они не выделяют микропластик и подходят для заморозки и разогрева. Также можно заменить обычные пакеты на сэндвичи на упаковку из пчелиного воска, такие как Bee's Wrap. Эти альтернативы не только полезны для здоровья, но и заботятся о планете. Компостируемые пакеты, сделанные из переработанных материалов, — ещё одна отличная альтернатива. Они разлагаются за несколько месяцев, в отличие от пластиковых пакетов, которые могут лежать на свалке сотни лет.

Уточнения

Микропла́стик — мельчайшие частицы пластика размером менее 5 мм, возникающие в результате распада более крупных пластиковых изделий либо изначально производимые в виде первичных микрогранул.



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