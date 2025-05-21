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Пластиковая доска на кухне? Время прощаться с этим токсичным другом

2:24
Недвижимость

В последние месяцы в СМИ активно обсуждают проблему микропластика в пище, который может попадать в продукты через пластиковые разделочные доски. Это подтолкнуло многих задуматься о более безопасных альтернативных вариантах. Одним из таких решений стала бамбуковая разделочная доска Farberware. Стоимость этой доски составляет всего 1000 рублей, и, несмотря на свою доступность, она имеет несколько существенных преимуществ.

Сырое мясо на столе
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырое мясо на столе

Почему стоит выбрать бамбук

Бамбуковые доски мягче для ножей, не затупляют лезвие, в отличие от пластиковых. Это особенно важно для тех, кто использует острые кухонные инструменты и не хочет лишаться их остроты после нескольких недель активного использования. К тому же бамбук — это экологически чистый и возобновляемый материал, что делает его отличной альтернативой пластиковым доскам.

"Этот материал лучше подходит для окружающей среды", — отмечают специалисты. "Бамбук значительно менее вреден для экологии и дольше служит, чем пластик".

Еще одним важным преимуществом является наличие нескользящих силиконовых уголков. Они предотвращают скольжение доски по поверхности, что особенно удобно, если часто приходится работать с ножом. Это также помогает избежать лишних движений и неудобств, когда доска начинает "путаться" по столу.

Удобные детали для удобства

Доска оснащена канавкой для сока, что удобно при нарезке фруктов или овощей, а также при приготовлении блюд, требующих аккуратного сбора жидкости, как в случае с начинками для пирогов. Такая деталь делает процесс приготовления более комфортным и чистым.

Долговечность и цена

Бамбуковые доски известны своей долговечностью, что делает их отличным выбором для тех, кто не хочет часто менять кухонные принадлежности. Стоимость 1000 рублей делает такую доску доступной, а её качество и универсальность оправдывают вложения.

Таким образом, бамбуковая доска — это удобный, экологичный и долговечный выбор для любой кухни. Она не только помогает избежать микропластика, но и продлевает срок службы ножей, при этом её цена остаётся вполне разумной для большинства.

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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