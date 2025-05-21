Слишком красив, чтобы быть просто тарелкой: тайная жизнь фарфора в вашем доме

3:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы наверняка встречали его — возможно, на полке антикварного магазина, среди старинной посуды на даче, в TikTok-роликах про уютный интерьер или в буфете у бабушки. Белоснежный фон, сложные узоры глубокого синего, блеск глазури… Это не просто красивая керамика. Это — фарфор Цинхуа.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сервировка стола

Сегодня он снова на пике популярности. Дизайнеры интерьеров, коллекционеры и просто ценители уюта охотятся за этими предметами, придавая современным домам винтажное очарование. И неважно, антик это или стильная реплика — фарфор Цинхуа уместен в любом интерьере.

Почему его так любят

Он вечен. Фарфор Цинхуа начали производить в Китае ещё в VII веке. И до сих пор это один из самых прочных и красивых видов керамики.

Он универсален. Бело-синяя палитра подходит практически к любой цветовой гамме и интерьеру — от фермерского стиля до современной классики.

Он художественен. Ручная роспись кобальтовыми красками, привезёнными в древности из Персии, придаёт каждой вещи уникальность.

"Фарфор легко узнаваем по его белоснежной глазури и необычным изображениям животных, фруктов и цветов, нанесённым на поверхность кобальтово-синим цветом."

Интересно, что многие музеи и аукционные дома считают Цинхуа не просто декором, а настоящим произведением искусства. Его прочность обеспечивают материалы вроде каолина, кварца, стекла и полевого шпата, обожжённые при температуре свыше 1300 градусов.

Где искать настоящую вещь

Тем, кто мечтает о подлинной старинной чашке или вазе, стоит обратить внимание на детали. Небольшие пятна ржавчины, крошечные трещинки, похожие на паутинку, — всё это признаки возраста, которые говорят о подлинности.

"Если вы надеетесь приобрести настоящий фарфор Цинхуа по ценам комиссионного магазина, обязательно обратите внимание на 'незначительные изъяны'."

И всё же если бюджет ограничен — не беда. Современные аналоги прекрасно передают эстетику и доступны в крупных магазинах. А комбинация различных оттенков синего, форм и узоров позволит собрать уникальный сервиз или оформить полку в духе лучших дизайнеров.

Как стилизовать фарфор в интерьере

Используйте посуду для сервировки: сочетайте разные узоры, но придерживайтесь одного синего оттенка.

Расставьте вазы или блюда по высоте — это добавит объёма.

Разбавьте композицию золотыми акцентами — смотрится дорого и элегантно.

Фарфор Цинхуа — это не просто красивая посуда. Это история, переданная в цвете, текстуре и форме. И теперь она снова живёт — в современных домах, на ваших столах и в сердцах любителей красоты.

Уточнения

Фарфо́р (тур. farfur, fağfur, через перс. فغفور‎ из парф. βaγpur — императорский титул, «калька» кит. tien-tse — «сын неба») — разновидность керамики, изделий из тонкой белой глины (каолина) со спёкшимся «остеклованным» после обжига около 900—1000° С, звонким и полупрозрачным в тонких слоях «черепком»: профессиональный термин, обозначающий неглазурованную обожжённую массу: бисквит, либо массу, покрытую прозрачной свинцовой глазурью.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.