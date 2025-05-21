Слишком красив, чтобы быть просто тарелкой: тайная жизнь фарфора в вашем доме

Вы наверняка встречали его — возможно, на полке антикварного магазина, среди старинной посуды на даче, в TikTok-роликах про уютный интерьер или в буфете у бабушки. Белоснежный фон, сложные узоры глубокого синего, блеск глазури… Это не просто красивая керамика. Это — фарфор Цинхуа.
Сегодня он снова на пике популярности. Дизайнеры интерьеров, коллекционеры и просто ценители уюта охотятся за этими предметами, придавая современным домам винтажное очарование. И неважно, антик это или стильная реплика — фарфор Цинхуа уместен в любом интерьере.
"Фарфор легко узнаваем по его белоснежной глазури и необычным изображениям животных, фруктов и цветов, нанесённым на поверхность кобальтово-синим цветом."
Интересно, что многие музеи и аукционные дома считают Цинхуа не просто декором, а настоящим произведением искусства. Его прочность обеспечивают материалы вроде каолина, кварца, стекла и полевого шпата, обожжённые при температуре свыше 1300 градусов.
Тем, кто мечтает о подлинной старинной чашке или вазе, стоит обратить внимание на детали. Небольшие пятна ржавчины, крошечные трещинки, похожие на паутинку, — всё это признаки возраста, которые говорят о подлинности.
"Если вы надеетесь приобрести настоящий фарфор Цинхуа по ценам комиссионного магазина, обязательно обратите внимание на 'незначительные изъяны'."
И всё же если бюджет ограничен — не беда. Современные аналоги прекрасно передают эстетику и доступны в крупных магазинах. А комбинация различных оттенков синего, форм и узоров позволит собрать уникальный сервиз или оформить полку в духе лучших дизайнеров.
Фарфор Цинхуа — это не просто красивая посуда. Это история, переданная в цвете, текстуре и форме. И теперь она снова живёт — в современных домах, на ваших столах и в сердцах любителей красоты.
Фарфо́р (тур. farfur, fağfur, через перс. فغفور из парф. βaγpur — императорский титул, «калька» кит. tien-tse — «сын неба») — разновидность керамики, изделий из тонкой белой глины (каолина) со спёкшимся «остеклованным» после обжига около 900—1000° С, звонким и полупрозрачным в тонких слоях «черепком»: профессиональный термин, обозначающий неглазурованную обожжённую массу: бисквит, либо массу, покрытую прозрачной свинцовой глазурью.
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