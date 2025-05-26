Когда плед больше ванны: проверенный способ выстирать громоздкое одеяло дома

2:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если у тебя дома живёт большое двуспальное одеяло, пухлый плед или тяжёлое покрывало, однажды ты столкнёшься с проблемой: они просто не влезают в барабан стиральной машины. Вести в химчистку — долго и дорого, но есть способ постирать их дома, не повредив спину и не устроив на кухне мини-прачечную.

Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Большое белое одеяло

Что тебе понадобится

Ванна.

Гель или порошок для деликатной стирки.

Немного жидкости для посуды (если есть пятна).

Швабра или… твои ноги.

Несколько табуреток и немного терпения.

Как постирать вручную — пошаговая инструкция

Набери ванну тёплой водой

Оптимальная температура — около 40 °C. Горячая может повредить волокна.

Добавь моющее средство

Лучше выбрать гель или порошок для деликатных тканей. Пятна? Капни немного средства для мытья посуды — оно хорошо растворяет жир.

Замочи плед или одеяло

Полностью погрузи его в воду и оставь на 3-4 часа. Пусть моющее средство делает свою магию.

Пора топтаться

Встань в ванну и аккуратно потопчись по ткани — это безопасный и действенный способ "прополоскать" её без усилий.

Слей воду и повтори полоскание

Залей ванну свежей водой и снова "потанцуй" по пледу. Если он всё ещё грязный, можно повторить процесс ещё раз.

Как отжать, не надрываясь

Когда дело дойдёт до отжима — не пытайся сразу тащить мокрое одеяло. Оно весит в разы больше сухого!

Вот как сделать проще

Слей воду.

Потопчись по пледу, чтобы выгнать максимум влаги.

Разложи его на табуретках прямо в ванне — так лишняя вода стечёт вниз.

Через несколько часов (или на следующее утро) можно достать и повесить сушиться.

Не хочешь мочить ноги? Используй швабру с отжимом — просто прокатывай по ткани, как тесто. Метод не хуже!

Идеально чисто — без лишних усилий Стирать большое одеяло или плед в домашних условиях вполне реально — даже если стиральная машина отказывается его принимать. Немного тёплой воды, подходящее средство, пара табуреток и чуть-чуть терпения — и твоя любимая вещь снова свежая, мягкая и приятно пахнущая. Главное — не торопиться, использовать бережные приёмы и не забыть хорошенько просушить изделие.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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