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Когда плед больше ванны: проверенный способ выстирать громоздкое одеяло дома

2:31
Недвижимость

Если у тебя дома живёт большое двуспальное одеяло, пухлый плед или тяжёлое покрывало, однажды ты столкнёшься с проблемой: они просто не влезают в барабан стиральной машины. Вести в химчистку — долго и дорого, но есть способ постирать их дома, не повредив спину и не устроив на кухне мини-прачечную.

Большое белое одеяло
Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Большое белое одеяло

Что тебе понадобится

  • Ванна.
  • Гель или порошок для деликатной стирки.
  • Немного жидкости для посуды (если есть пятна).
  • Швабра или… твои ноги.
  • Несколько табуреток и немного терпения.

Как постирать вручную — пошаговая инструкция

Набери ванну тёплой водой

  • Оптимальная температура — около 40 °C. Горячая может повредить волокна.

Добавь моющее средство

  • Лучше выбрать гель или порошок для деликатных тканей. Пятна? Капни немного средства для мытья посуды — оно хорошо растворяет жир.

Замочи плед или одеяло

  • Полностью погрузи его в воду и оставь на 3-4 часа. Пусть моющее средство делает свою магию.

Пора топтаться

  • Встань в ванну и аккуратно потопчись по ткани — это безопасный и действенный способ "прополоскать" её без усилий.

Слей воду и повтори полоскание

  • Залей ванну свежей водой и снова "потанцуй" по пледу. Если он всё ещё грязный, можно повторить процесс ещё раз.

Как отжать, не надрываясь

Когда дело дойдёт до отжима — не пытайся сразу тащить мокрое одеяло. Оно весит в разы больше сухого!

Вот как сделать проще

  • Слей воду.
  • Потопчись по пледу, чтобы выгнать максимум влаги.
  • Разложи его на табуретках прямо в ванне — так лишняя вода стечёт вниз.
  • Через несколько часов (или на следующее утро) можно достать и повесить сушиться.

Не хочешь мочить ноги? Используй швабру с отжимом — просто прокатывай по ткани, как тесто. Метод не хуже!

Идеально чисто — без лишних усилий

Стирать большое одеяло или плед в домашних условиях вполне реально — даже если стиральная машина отказывается его принимать. Немного тёплой воды, подходящее средство, пара табуреток и чуть-чуть терпения — и твоя любимая вещь снова свежая, мягкая и приятно пахнущая. Главное — не торопиться, использовать бережные приёмы и не забыть хорошенько просушить изделие.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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