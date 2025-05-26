Верните кастрюле блеск без химии: 5 проверенных способов для нержавейки

Нержавеющая сталь выглядит красиво только тогда, когда действительно чистая — без пятен, налета, потемнений и следов пригорания. Вернуть блеск кастрюлям и сковородкам можно без дорогих средств: под рукой уже есть всё необходимое. Вот что стоит добавить в воду, чтобы посуда снова сияла.
Универсальный способ, если кастрюля потемнела или потеряла блеск. Сода мягко очищает, не царапает поверхность и отлично справляется с жировыми отложениями.
Если пятна стойкие, добавь содовый раствор в кастрюлю (2-3 ст. л. соды на воду), вскипяти, остуди и вымой.
Работает против пятен от перегрева и известкового налета. Уксус вступает в реакцию с содой, усиливая очищающий эффект.
Для лёгких загрязнений достаточно просто протереть кастрюлю уксусом, затем вымыть как обычно.
Подходят, если хочется натуральное средство без запаха уксуса. Действуют аналогично, особенно хорошо справляются с потемнениями и известковыми пятнами.
Эта смесь хорошо работает с пригаром. Горчица действует как мягкий абразив, лимонная кислота — как растворитель налета.
Если нужно просто освежить кастрюлю или отмыть её после готовки, а загрязнения не критичные — достаточно самого простого способа.
Вернуть блеск кастрюлям из нержавеющей стали можно без дорогостоящих средств — достаточно пары ложек соды, немного уксуса или лимонного сока и немного терпения. Главное — не торопиться, не использовать жёсткие щётки и всегда давать посуде остыть перед чисткой. Такие простые, но эффективные методы не только справятся с пригаром и потемнением, но и продлят жизнь вашей посуде на долгие годы.
Кастрю́ля (от фр. casserolle через нем. Kastrol, Kasserolle) — посуда, чаша для приготовления еды на кухонной плите; имеет плоское дно и высокие, как правило, прямые борта с двумя короткими ручками; закрывается крышкой.
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