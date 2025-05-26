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Верните кастрюле блеск без химии: 5 проверенных способов для нержавейки

3:21
Недвижимость

Нержавеющая сталь выглядит красиво только тогда, когда действительно чистая — без пятен, налета, потемнений и следов пригорания. Вернуть блеск кастрюлям и сковородкам можно без дорогих средств: под рукой уже есть всё необходимое. Вот что стоит добавить в воду, чтобы посуда снова сияла.

Кухонная утварь
Фото: Designed be Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная утварь

Пищевая сода

Универсальный способ, если кастрюля потемнела или потеряла блеск. Сода мягко очищает, не царапает поверхность и отлично справляется с жировыми отложениями.

Как использовать

  • Смочи стенки кастрюли водой.
  • Насыпь соду, чтобы получилась кашица.
  • Оставь на 1-2 часа.
  • Протри губкой и смой водой.

Если пятна стойкие, добавь содовый раствор в кастрюлю (2-3 ст. л. соды на воду), вскипяти, остуди и вымой.

Уксус + сода

Работает против пятен от перегрева и известкового налета. Уксус вступает в реакцию с содой, усиливая очищающий эффект.

Инструкция

  • Посыпь дно и стенки кастрюли содой.
  • Распрыскай 9% уксус из пульверизатора.
  • Подожди 5-10 минут.
  • Смой всё водой и вытри насухо.

Для лёгких загрязнений достаточно просто протереть кастрюлю уксусом, затем вымыть как обычно.

Лимонный сок или лимонная кислота

Подходят, если хочется натуральное средство без запаха уксуса. Действуют аналогично, особенно хорошо справляются с потемнениями и известковыми пятнами.

Как использовать

  • Полей загрязнённые места соком или раствором кислоты.
  • Оставь на 10-15 минут.
  • Если пятно стойкое — добавь сверху соду и потри половинкой лимона.
  • Смой и отполируй сухой тканью.

Горчичный порошок + лимонная кислота

Эта смесь хорошо работает с пригаром. Горчица действует как мягкий абразив, лимонная кислота — как растворитель налета.

Как приготовить

  • Смешай порошок и кислоту 1:1, добавь немного воды.
  • Нанеси кашицу на проблемное место.
  • Через 10-15 минут протри губкой и смой.

Горячая вода + мыло

Если нужно просто освежить кастрюлю или отмыть её после готовки, а загрязнения не критичные — достаточно самого простого способа.

Что делать

  • Налей в кастрюлю горячую воду и немного моющего средства.
  • Подожди 10-15 минут.
  • Протри мягкой губкой и сполосни.

Важно

  • Не трите нержавейку металлическими губками.
  • Не мойте её сразу после приготовления — пусть остынет, чтобы не повредить поверхность.
  • После мытья всегда вытри насухо, чтобы избежать пятен от воды.

Вернуть блеск кастрюлям из нержавеющей стали можно без дорогостоящих средств — достаточно пары ложек соды, немного уксуса или лимонного сока и немного терпения. Главное — не торопиться, не использовать жёсткие щётки и всегда давать посуде остыть перед чисткой. Такие простые, но эффективные методы не только справятся с пригаром и потемнением, но и продлят жизнь вашей посуде на долгие годы.

Уточнения

Кастрю́ля (от фр. casserolle через нем. Kastrol, Kasserolle) — посуда, чаша для приготовления еды на кухонной плите; имеет плоское дно и высокие, как правило, прямые борта с двумя короткими ручками; закрывается крышкой.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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