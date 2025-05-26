Они выглядят мило, но мешают спать: 7 мелочей, от которых лучше избавиться

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Недвижимость

Весенняя уборка — не просто шанс навести чистоту, но и отличная возможность освободить пространство от ненужных и давно забытых вещей. Особенно важно сделать это в спальне, которая должна оставаться местом отдыха и уюта. Ниже — список предметов, которые можно смело выбросить или отдать, не испытывая сожаления.

Цветок в спальне
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветок в спальне

Изношенное постельное белье

  • Порванные наволочки, простыни с пятнами, которые не отстирываются — всё это не украшает интерьер. Старое белье можно отправить на переработку, использовать в хозяйстве или передать в приюты для животных.

Ненужные журналы и стопки книг

  • Журналы с устаревшей информацией, особенно те, что лежат непрочитанными, создают визуальный шум. То же касается книг на прикроватной тумбочке — стоит оставить не более одной-двух, остальные убрать на полки.

Косметика с истекшим сроком годности

  • Туалетные столики часто становятся местом хранения кремов, теней и помад, которые давно не используются. Просроченная косметика может быть опасной — лучше её выбросить.

Старая одежда и носки

  • Вещи с дырками, пятнами, потертостями или те, которые больше не подходят по размеру, лишь занимают место. Весна — отличный повод обновить гардероб и избавиться от лишнего.

Случайный декор и безделушки

  • Избыточное количество декоративных предметов перегружает интерьер. Если предмет не приносит радости или давно перестал нравиться, стоит его убрать.

Захламлённое пространство под кроватью

  • Это место часто используется как стихийное хранилище. Рекомендуется извлечь оттуда всё содержимое, перебрать и оставить только действительно нужные вещи.

Хлам в ящиках прикроватной тумбочки

  • Ящики могут заполняться разнообразными мелочами, от старых зарядных устройств до пустых тюбиков. Очистка этих отсеков помогает поддерживать порядок и освобождает место для полезных вещей.

Одежда, которая не носится

  • Все, что давно не надевалось, потеряло актуальность или вызывает неприятные ассоциации, лучше убрать из шкафа. Освобождение от лишнего приносит ощущение лёгкости и освобождения.

Принадлежности для забытых хобби

  • Если интерес к определённому увлечению угас, материалы и инструменты можно раздать или убрать в кладовку. Это создаст больше свободного пространства для новых интересов.

Порядок начинается с малого

Регулярное расхламление спальни делает пространство более спокойным и способствует полноценному отдыху. Даже несколько убранных предметов могут преобразить атмосферу комнаты. Весна — подходящее время, чтобы дышать свободнее не только за окном, но и дома.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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