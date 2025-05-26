Они выглядят мило, но мешают спать: 7 мелочей, от которых лучше избавиться

2:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Весенняя уборка — не просто шанс навести чистоту, но и отличная возможность освободить пространство от ненужных и давно забытых вещей. Особенно важно сделать это в спальне, которая должна оставаться местом отдыха и уюта. Ниже — список предметов, которые можно смело выбросить или отдать, не испытывая сожаления.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветок в спальне

Изношенное постельное белье

Порванные наволочки, простыни с пятнами, которые не отстирываются — всё это не украшает интерьер. Старое белье можно отправить на переработку, использовать в хозяйстве или передать в приюты для животных.

Ненужные журналы и стопки книг

Журналы с устаревшей информацией, особенно те, что лежат непрочитанными, создают визуальный шум. То же касается книг на прикроватной тумбочке — стоит оставить не более одной-двух, остальные убрать на полки.

Косметика с истекшим сроком годности

Туалетные столики часто становятся местом хранения кремов, теней и помад, которые давно не используются. Просроченная косметика может быть опасной — лучше её выбросить.

Старая одежда и носки

Вещи с дырками, пятнами, потертостями или те, которые больше не подходят по размеру, лишь занимают место. Весна — отличный повод обновить гардероб и избавиться от лишнего.

Случайный декор и безделушки

Избыточное количество декоративных предметов перегружает интерьер. Если предмет не приносит радости или давно перестал нравиться, стоит его убрать.

Захламлённое пространство под кроватью

Это место часто используется как стихийное хранилище. Рекомендуется извлечь оттуда всё содержимое, перебрать и оставить только действительно нужные вещи.

Хлам в ящиках прикроватной тумбочки

Ящики могут заполняться разнообразными мелочами, от старых зарядных устройств до пустых тюбиков. Очистка этих отсеков помогает поддерживать порядок и освобождает место для полезных вещей.

Одежда, которая не носится

Все, что давно не надевалось, потеряло актуальность или вызывает неприятные ассоциации, лучше убрать из шкафа. Освобождение от лишнего приносит ощущение лёгкости и освобождения.

Принадлежности для забытых хобби

Если интерес к определённому увлечению угас, материалы и инструменты можно раздать или убрать в кладовку. Это создаст больше свободного пространства для новых интересов.

Порядок начинается с малого

Регулярное расхламление спальни делает пространство более спокойным и способствует полноценному отдыху. Даже несколько убранных предметов могут преобразить атмосферу комнаты. Весна — подходящее время, чтобы дышать свободнее не только за окном, но и дома.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



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