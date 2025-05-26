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Ты так тоже делаешь? Эти 10 привычек с удлинителем — прямая дорога к пожару

3:25
Недвижимость

Тонкий шнур под ковром, "переходник на переходнике" и вечный удлинитель за диваном — всё это выглядит безобидно, пока не становится причиной короткого замыкания. А ещё - пожара. Электрик и популярный блогер Элли Чайлдресс предупреждает: ошибки в использовании удлинителей — один из главных источников бытовой опасности в доме.

Удлинитель
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Удлинитель

Разбираемся, какие промахи совершаются чаще всего и как их избежать.

Не отключаете удлинитель, когда он не нужен

  • Оставляя удлинитель в розетке "на всякий случай", вы оставляете открытый источник опасности — особенно если дома есть дети или питомцы. И даже взрослые могут легко споткнуться о шнур. Закончили пользоваться — выньте из розетки и уберите.

Прячете удлинитель под ковер

  • Да, торчащие провода раздражают. Но "маскировка" под ковром — худшее решение: шнур может перегреться или повредиться от постоянного давления. И вы об этом даже не узнаете — до момента, когда он начнёт тлеть.

Используете повреждённые шнуры

  • Царапины, изгибы, потертости — всё это повод сразу избавиться от удлинителя. И ни в коем случае не маскируйте дефект изолентой: она не спасает от перегрева и искрения, а лишь скрывает проблему.

Перегружаете удлинитель

  • Каждый удлинитель рассчитан на определённую суммарную мощность. Сложите потребление всех приборов — если цифра выше допустимого лимита, ищите другой способ подключения. И да: не сворачивайте шнур кольцами, если работаете на полной мощности — это увеличивает риск перегрева.

Соединяете несколько удлинителей

  • Один в другой — плохая идея. Каждое соединение = слабое звено. Лучше купить один длинный удлинитель с нужными параметрами, чем рисковать всей квартирой из-за "цепочки".

Тянете за провод, а не за вилку

  • Если дёргать за шнур, контакт внутри разъёма со временем расшатывается. Это может привести к искрам и нагреву. Тяните только за вилку — аккуратно и уверенно.

Используете слишком длинный шнур без необходимости

  • Десятиметровый шнур для прибора в двух метрах — это и про падение напряжения, и про лишние риски споткнуться, и про неудобство. Чем короче — тем безопаснее.

Подключаете к удлинителю обогреватель

  • Никогда. Обогреватели — один из самых энергоёмких и пожароопасных приборов. Подключать их через удлинитель — прямое нарушение техники безопасности. Всегда — только в стационарную розетку.

Используете домашние удлинители на улице

  • Шнуры для помещения не рассчитаны на влагу, перепады температуры и солнечные лучи. Если нужен уличный удлинитель — выбирайте модели с влагозащитой и усиленной изоляцией.

Используете удлинитель вместо розетки — навсегда

  • Временное решение не должно становиться постоянным. Если вы месяцами используете удлинитель в одном и том же месте — установите розетку. Это безопаснее, надёжнее и удобнее.

Вывод простой: удлинители — это не игрушка. Правильное использование продлевает им жизнь и делает ваш дом безопасным. А вот пренебрежение — прямой путь к возгоранию.

Уточнения

Электрический удлинитель  — электротехническое устройство, предназначенное для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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