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Забудь про освежители: 10 простых трюков, которые реально убирают запах из туалета

2:34
Недвижимость

Ты заходишь в туалет и на автомате задерживаешь дыхание? Запах в санузле способен испортить впечатление даже от самого чистого дома. Но хорошая новость в том, что бороться с этим можно без ароматических свечей и дорогих приборов. Вот 10 простых, дешёвых и реально эффективных способов сделать воздух в туалете свежим — всегда.

Ванная
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ванная

Туалетные капсулы и диски

  • Они очищают чашу при каждом смыве и оставляют лёгкий аромат. Особенно удобны диски в шприце — наносишь под ободок, и готово.

Перекись водорода — дезинфекция без усилий

  • Налей 3% раствор в пульверизатор и каждый вечер пшикай на унитаз. Через пару дней ты забудешь, что такое неприятный запах.

Эфирное масло на втулку

  • Капни пару капель внутрь рулона туалетной бумаги. Аромат будет распространяться каждый раз, когда кто-то его крутит.

Чистка бачка уксусом

  • Раз в неделю налей в бачок стакан уксуса, подожди 10 минут, почисти щёткой и смой. Запах исчезнет, а вода станет чище.

Самодельные бомбочки для унитаза

  • Смешай соду, лимонную кислоту и эфирное масло. Слепи шарики и кидай по 2-3 штуки в унитаз. Пена, свежесть и чистота — бонусом.

Сода или уголь — натуральные абсорбенты

  • Поставь баночку с содой или мешочек с активированным углём. Они втягивают запахи, не добавляя лишней химии.

Дезодорирование мусорного ведра

  • Сыпь немного соды прямо в ведро или на дно мешка — особенно важно, если туда попадает бумага и прокладки.

Комнатные растения-очистители

  • Сансевиерия и хлорофитум отлично очищают воздух. Даже один горшочек сделает туалет свежее — и красивее.

Салфетки для быстрой чистки

  • Заведи пачку дезинфицирующих салфеток и каждый вечер протирай сиденье и ободок. Займёт 10 секунд, а результат — ощутим.

Лимон вместо чистящего средства

  • Протри унитаз половинкой лимона, оставь на час — и забудь про налёт и запах. Можно также сделать освежитель: лимон, соль, сода — и в старый носок, который отправляешь в бачок.

И главное: не забывай про регулярную уборку

Никакой лайфхак не спасёт, если в туалете не убирать и не проветривать. Свежесть начинается с чистоты!

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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