Забудь про освежители: 10 простых трюков, которые реально убирают запах из туалета

2:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ты заходишь в туалет и на автомате задерживаешь дыхание? Запах в санузле способен испортить впечатление даже от самого чистого дома. Но хорошая новость в том, что бороться с этим можно без ароматических свечей и дорогих приборов. Вот 10 простых, дешёвых и реально эффективных способов сделать воздух в туалете свежим — всегда.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ванная

Туалетные капсулы и диски

Они очищают чашу при каждом смыве и оставляют лёгкий аромат. Особенно удобны диски в шприце — наносишь под ободок, и готово.

Перекись водорода — дезинфекция без усилий

Налей 3% раствор в пульверизатор и каждый вечер пшикай на унитаз. Через пару дней ты забудешь, что такое неприятный запах.

Эфирное масло на втулку

Капни пару капель внутрь рулона туалетной бумаги. Аромат будет распространяться каждый раз, когда кто-то его крутит.

Чистка бачка уксусом

Раз в неделю налей в бачок стакан уксуса, подожди 10 минут, почисти щёткой и смой. Запах исчезнет, а вода станет чище.

Самодельные бомбочки для унитаза

Смешай соду, лимонную кислоту и эфирное масло. Слепи шарики и кидай по 2-3 штуки в унитаз. Пена, свежесть и чистота — бонусом.

Сода или уголь — натуральные абсорбенты

Поставь баночку с содой или мешочек с активированным углём. Они втягивают запахи, не добавляя лишней химии.

Дезодорирование мусорного ведра

Сыпь немного соды прямо в ведро или на дно мешка — особенно важно, если туда попадает бумага и прокладки.

Комнатные растения-очистители

Сансевиерия и хлорофитум отлично очищают воздух. Даже один горшочек сделает туалет свежее — и красивее.

Салфетки для быстрой чистки

Заведи пачку дезинфицирующих салфеток и каждый вечер протирай сиденье и ободок. Займёт 10 секунд, а результат — ощутим.

Лимон вместо чистящего средства

Протри унитаз половинкой лимона, оставь на час — и забудь про налёт и запах. Можно также сделать освежитель: лимон, соль, сода — и в старый носок, который отправляешь в бачок.

И главное: не забывай про регулярную уборку

Никакой лайфхак не спасёт, если в туалете не убирать и не проветривать. Свежесть начинается с чистоты!

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