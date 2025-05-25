Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Розы без тли и клеща: простой способ, который работает
Секреты притяжения: почему русские женщины вызывают не только восхищение, но и страх у американцев
Мгновения, наполненные светом: Филипп Киркоров рассказал о последнем разговоре с отцом — эти слова певец никогда не забудет
Не для слабонервных: как безобидные очки доводят до глаукомы и катаракты
Виноград без лопнувших ягод: как поливать правильно, а не на авось
Один ингредиент, который заменит и молоко, и загуститель: результат как из ресторана
Коммунальные платежи на пределе: как Венгрия и Словакия балансируют
Не удерживаете баланс? Что это может значить для вашего здоровья — новый метод оценки старения
Дизельгейт в цифровом формате: как иск против Tesla может повлиять на будущее компании

Бритву оставь в ванной: 6 способов навсегда забыть про катышки на одежде

2:36
Недвижимость

Свитер может быть дизайнерским, кашемировым и стоить как хороший телефон — но появление катышков моментально стирает ощущение новизны. Вещь, за которую ты отдала треть зарплаты, начинает выглядеть так, будто её уже пережили пять владельцев и две стирки в тазике.

Чистка одежды
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Чистка одежды

Можно, конечно, достать машинку для катышков, бритву или дедовский метод с хлебной коркой. Но куда проще — предотвратить появление катышков с самого начала. Рассказываем, как.

Почему появляются катышки

Катышки образуются из-за трения. Волокна ткани, особенно у мягких материалов, "цепляются" друг за друга — и начинают скатываться в некрасивые комочки. Больше всего это заметно в зоне подмышек, на внутренней стороне бёдер и по бокам.

Что поможет избежать катышков

Выворачивай одежду перед стиркой

  • Именно стирка — главный враг гладкой ткани. Когда вещи крутятся в барабане, они трутся друг о друга сильнее, чем при обычной носке. Выворачивай футболки, платья и свитшоты — и катышки будут появляться с изнанки, а не на виду.

Суши одежду без трения

  • Не используй сушильную машину. Если сушишь на воздухе — не вешай вещи слишком плотно. Даже ветер может усилить трение между тканями, особенно у деликатных материалов.

Стирай реже (и не чувствуем вины)

  • Не вся вещь нуждается в стирке после каждой носки. Свитер вполне можно освежить, если положить его на ночь в морозилку — это убьёт бактерии и запахи.

Добавляй кондиционер — но не всегда

  • Он разглаживает волокна и снижает трение. Но не подходит для шерсти, кашемира, микрофибры и спортивной одежды. И не забывай время от времени очищать машинку от остатков средства.

Используй ручной или деликатный режим стирки

  • Он бережнее к ткани: больше воды, меньше оборотов, мягкий отжим. Для повседневной одежды этого более чем достаточно.

Переходи на порошки с энзимами

  • Энзимы работают даже в холодной воде, разглаживают волокна и лучше справляются с пятнами. Меньше трения — меньше катышков.

Катышки не появляются "просто так" — чаще всего они результат невнимательного ухода. Если ты бережно стираешь, сушишь и носишь одежду — она будет радовать тебя не один сезон. А бритва пусть остаётся в ванной, а не среди лайфхаков по спасению гардероба.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Домашние животные
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой Аудио 
Электронные деньги против наличных: ЕС устанавливает строгие правила на сумму 10 000 евро
Экономика и бизнес
Электронные деньги против наличных: ЕС устанавливает строгие правила на сумму 10 000 евро Аудио 
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Домашние животные
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Вечный рейтинг и временное терпение: как Зеленский лидирует в опросах, но теряет страну Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Последние материалы
Бритву оставь в ванной: 6 способов навсегда забыть про катышки на одежде
Вечный рейтинг и временное терпение: как Зеленский лидирует в опросах, но теряет страну
Коммунальные платежи на пределе: как Венгрия и Словакия балансируют
Не удерживаете баланс? Что это может значить для вашего здоровья — новый метод оценки старения
Дизельгейт в цифровом формате: как иск против Tesla может повлиять на будущее компании
Топ-3 породы кошек, которые хотят быть единственными любимцами
Окрошка нового поколения без майонеза и колбасы: меньше калорий, больше вкуса
Морщины наступают, а маски бесполезны? Спокойствие, есть другой путь
Топ-5 самых милых животных планеты
Регина Тодоренко и её методы воспитания: что произошло, когда двухлетний Мирослав попробовал мыло?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.