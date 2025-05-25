Бритву оставь в ванной: 6 способов навсегда забыть про катышки на одежде

Свитер может быть дизайнерским, кашемировым и стоить как хороший телефон — но появление катышков моментально стирает ощущение новизны. Вещь, за которую ты отдала треть зарплаты, начинает выглядеть так, будто её уже пережили пять владельцев и две стирки в тазике.
Можно, конечно, достать машинку для катышков, бритву или дедовский метод с хлебной коркой. Но куда проще — предотвратить появление катышков с самого начала. Рассказываем, как.
Катышки образуются из-за трения. Волокна ткани, особенно у мягких материалов, "цепляются" друг за друга — и начинают скатываться в некрасивые комочки. Больше всего это заметно в зоне подмышек, на внутренней стороне бёдер и по бокам.
Катышки не появляются "просто так" — чаще всего они результат невнимательного ухода. Если ты бережно стираешь, сушишь и носишь одежду — она будет радовать тебя не один сезон. А бритва пусть остаётся в ванной, а не среди лайфхаков по спасению гардероба.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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