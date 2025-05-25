Бритву оставь в ванной: 6 способов навсегда забыть про катышки на одежде

2:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Свитер может быть дизайнерским, кашемировым и стоить как хороший телефон — но появление катышков моментально стирает ощущение новизны. Вещь, за которую ты отдала треть зарплаты, начинает выглядеть так, будто её уже пережили пять владельцев и две стирки в тазике.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Чистка одежды

Можно, конечно, достать машинку для катышков, бритву или дедовский метод с хлебной коркой. Но куда проще — предотвратить появление катышков с самого начала. Рассказываем, как.

Почему появляются катышки

Катышки образуются из-за трения. Волокна ткани, особенно у мягких материалов, "цепляются" друг за друга — и начинают скатываться в некрасивые комочки. Больше всего это заметно в зоне подмышек, на внутренней стороне бёдер и по бокам.

Что поможет избежать катышков

Выворачивай одежду перед стиркой

Именно стирка — главный враг гладкой ткани. Когда вещи крутятся в барабане, они трутся друг о друга сильнее, чем при обычной носке. Выворачивай футболки, платья и свитшоты — и катышки будут появляться с изнанки, а не на виду.

Суши одежду без трения

Не используй сушильную машину. Если сушишь на воздухе — не вешай вещи слишком плотно. Даже ветер может усилить трение между тканями, особенно у деликатных материалов.

Стирай реже (и не чувствуем вины)

Не вся вещь нуждается в стирке после каждой носки. Свитер вполне можно освежить, если положить его на ночь в морозилку — это убьёт бактерии и запахи.

Добавляй кондиционер — но не всегда

Он разглаживает волокна и снижает трение. Но не подходит для шерсти, кашемира, микрофибры и спортивной одежды. И не забывай время от времени очищать машинку от остатков средства.

Используй ручной или деликатный режим стирки

Он бережнее к ткани: больше воды, меньше оборотов, мягкий отжим. Для повседневной одежды этого более чем достаточно.

Переходи на порошки с энзимами

Энзимы работают даже в холодной воде, разглаживают волокна и лучше справляются с пятнами. Меньше трения — меньше катышков.

Катышки не появляются "просто так" — чаще всего они результат невнимательного ухода. Если ты бережно стираешь, сушишь и носишь одежду — она будет радовать тебя не один сезон. А бритва пусть остаётся в ванной, а не среди лайфхаков по спасению гардероба.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.