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Твои вещи могли жить дольше — если бы ты не верил в эти советы по стирке

3:21
Недвижимость

Одежду стирают по привычке — как учили дома или как подсказали советы в интернете. Но технологии, ткани и средства давно изменились, а старые "золотые правила" часто только вредят вещам. Разбираем самые устойчивые мифы о стирке и объясняем, почему пора к ним относиться с сомнением.

стирка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стирка

Чем больше порошка, тем чище

  • На деле — наоборот. Избыток порошка хуже выполаскивается, оставляя налёт на ткани и повышая риск раздражений кожи. Больше пены — не значит больше чистоты.

Замачивание в порошке и соде творит чудеса

  • Вирусные рецепты с бурой, содой и порошком разъедают волокна. Результат — ткани быстрее рвутся и теряют вид. Регулярная стирка без агрессивной химии работает лучше.

Кипячение — лучший способ избавиться от грязи

  • Современные ткани не рассчитаны на кипяток. Машины и моющие средства справляются с микробами и при низких температурах. Если нужно дезинфицировать — лучше выбрать стирку паром или цикл при 60 °C, если позволяет ярлык.

Холодная вода подходит для всего

  • Да, большинство повседневных вещей можно стирать в холодной воде. Но при серьёзных загрязнениях и неприятных запахах тёплая или горячая вода незаменима — особенно для постельного белья, полотенец и вещей после болезни.

Белое — только в горячей воде

  • Температура зависит от состава ткани. Иногда белым вещам достаточно 30 °C и деликатного режима. Перед стиркой лучше проверить этикетку, чем рисковать усадкой или повреждением.

Сортировать нужно только по цвету

  • Цвет — важен, но не главный критерий. Важнее — тип ткани: толстые джинсы не стоит стирать с тонкими блузками, а вещи, склонные к катышкам, лучше держать отдельно.

Хлор — лучший друг белизны

  • Он может повредить волокна и вызвать аллергию. Современные альтернативы — кислородные и оптические отбеливатели — работают деликатнее и эффективнее.

Хлор удаляет пятна от пота

  • Наоборот: с белковыми загрязнениями он вступает в реакцию и закрепляет жёлтые следы. Лучше использовать средства с энзимами или кислородные формулы.

Кондиционер нужен при каждой стирке

  • Он смягчает ткани, но не всегда полезен. Для полотенец, микрофибры, термобелья и детских пижам с особыми пропитками его лучше не использовать — он ухудшает впитываемость и другие свойства.

Шелк и шерсть — только в химчистку

  • Мягкая ручная стирка или отпаривание — отличная альтернатива. А шерсть и вовсе можно просто проветрить — она отталкивает запахи благодаря натуральным свойствам.

Правильная стирка — это не набор жёстких правил из прошлого, а умение понимать материалы, технологии и здравый смысл. Многие привычки, которые кажутся "обязательными", на деле только вредят одежде и технике. Чтобы вещи служили дольше, а стирка перестала быть лотереей, важно не следовать мифам, а опираться на проверенные знания — и всегда читать ярлыки.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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