Шторы можно не снимать: 5 работающих способов очистки без вреда для ткани

Шторы — это не просто "рамка" для окна. Это фон для всей комнаты, фильтр для света и, увы, магнит для пыли. Особенно если они из плотной ткани, сложно снимаются или, что бывает часто, просто не предназначены для стирки. Что делать, чтобы сохранить их чистыми и красивыми?
Да, звучит банально. Но как часто вы реально пылесосите шторы, а не просто проходите мимо с тряпкой?
Если на ткани появились пятна, не нужно хвататься за порошок.
Действуйте аккуратно, не трите — двигайтесь по ворсу. Этот способ точечный, но при этом щадящий, особенно для деликатных тканей.
Пар — универсальный способ освежить, разгладить и обновить шторы, особенно если они из тяжёлых тканей и сложно снимаются.
Для застарелых пятен можно использовать пену для костюмов, салонов авто или деликатной химчистки.
Всегда тестируйте на незаметном участке ткани. Если сомневаетесь — лучше обратиться в профессиональную химчистку. Особенно если это бархат, шелк или дизайнерские шторы.
Простой, но недооценённый шаг: проветривайте комнату регулярно. Это снижает влажность, предотвращает появление запахов и защищает ткань от выгорания и пыли.
Регулярный уход не требует героизма — всего лишь пылесоса, пары салфеток и парогенератора. А результат — свежее окно, ухоженный интерьер и никакого страха перед снятием штор.
Што́ры Занавески - общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.
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