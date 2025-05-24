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Шторы можно не снимать: 5 работающих способов очистки без вреда для ткани

2:42
Недвижимость

Шторы — это не просто "рамка" для окна. Это фон для всей комнаты, фильтр для света и, увы, магнит для пыли. Особенно если они из плотной ткани, сложно снимаются или, что бывает часто, просто не предназначены для стирки. Что делать, чтобы сохранить их чистыми и красивыми?

Минималистичный дизайн гостиной
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Минималистичный дизайн гостиной

Пылесосим — но не как попало

Да, звучит банально. Но как часто вы реально пылесосите шторы, а не просто проходите мимо с тряпкой?

  • Используйте щеточную насадку или насадку для труднодоступных мест.
  • Всегда двигайтесь по направлению волокон — сверху вниз.
  • Не забывайте про изнанку — она тоже собирает пыль.

Удаляем пятна локально

Если на ткани появились пятна, не нужно хвататься за порошок.

Что подойдёт

  • Обычные влажные салфетки без крема,
  • Борная кислота — для жирных пятен,
  • Водка или медицинский спирт — как SOS-средство.

Действуйте аккуратно, не трите — двигайтесь по ворсу. Этот способ точечный, но при этом щадящий, особенно для деликатных тканей.

Парогенератор — ваш новый лучший друг

Пар — универсальный способ освежить, разгладить и обновить шторы, особенно если они из тяжёлых тканей и сложно снимаются.

  • Обрабатывайте шторы вдоль волокон, затем встряхните — пыль осядет на пол, и достаточно будет влажной уборки.
  • Пар работает не хуже химчистки: текстура оживает, складки уходят, а вид — как с витрины.

Если пятна серьёзные — берём спецсредство

Для застарелых пятен можно использовать пену для костюмов, салонов авто или деликатной химчистки.

Как применять

  • Нанесите средство локально.
  • Дайте немного впитаться.
  • Удалите салфеткой или с помощью пылесоса.

Всегда тестируйте на незаметном участке ткани. Если сомневаетесь — лучше обратиться в профессиональную химчистку. Особенно если это бархат, шелк или дизайнерские шторы.

Проветривание — элемент ухода

Простой, но недооценённый шаг: проветривайте комнату регулярно. Это снижает влажность, предотвращает появление запахов и защищает ткань от выгорания и пыли.

И да, тюль — это отдельная история

  • Стирайте в деликатном режиме.
  • Если боитесь, — лучше вручную.
  • После — обработайте паром, чтобы он выглядел свежо и струился, как новый.

Регулярный уход не требует героизма — всего лишь пылесоса, пары салфеток и парогенератора. А результат — свежее окно, ухоженный интерьер и никакого страха перед снятием штор.

Уточнения

Што́ры Занавески - общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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