Не просто пылесос, а бытовая революция: как выбрать гаджет, который заменит швабру и тряпки

3:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Моющий пылесос — это не просто уборка, а удовольствие: полы блестят, следов нет, воздух свежий. Такие устройства справляются с грязью, пылью и шерстью за один проход, при этом не оставляя разводов и даже немного подсушивают поверхность. Главное — выбрать модель, которая подойдёт именно вашему дому, стилю жизни и уровню хаоса.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Моющий пылесос

Чем хорош моющий пылесос

Комбинирует сухую и влажную уборку.

Удаляет стойкие загрязнения.

Экономит время.

Подходит для владельцев животных.

Делает полы чистыми "до скрипа".

Пылесос подаёт воду, сразу же всасывает грязь и высушивает поверхность. Результат — чистота без разводов и луж.

Что можно мыть моющим пылесосом

Керамическая плитка.

Линолеум.

Ламинат (если производитель разрешает).

Ковры (у моделей с мощной турбощеткой).

Мягкая мебель (в классических моделях с насадками).

Деревянные полы — только сухая уборка!

Виды моющих пылесосов и их особенности

Классические

Идеальны для генеральной уборки:

Моют полы, ковры, мебель, собирают жидкость

Чаще всего имеют аквафильтр

Мощные, но громоздкие

Требуют ухода после каждого использования (вылить воду, промыть детали)

Вертикальные беспроводные

Лёгкие, удобные, заряжаются от батареи:

Идеальны для ежедневной уборки.

Подходят для небольших квартир.

Моют полы и пылесосят "всухую".

Не справятся с коврами и сильными загрязнениями.

На что обратить внимание

Объём резервуара для воды (чем больше — тем лучше).

Открытый ролик для мытья у плинтусов.

Наличие самоочистки и автосушки.

Моющие роботы

Для тех, кто хочет ничего не делать:

Работают автономно.

Моют и пылесосят.

Некоторые модели поднимают швабры при заезде на ковёр.

Есть станции самоочистки и сушки.

Как выбрать: короткий чек-лист

Определите площадь и тип покрытия в доме.

Учтите, нужен ли режим для ковров или мебели.

Если важна мобильность — выбирайте вертикальные модели.

Если хотите забыть об уборке — выбирайте робота.

Обращайте внимание на систему фильтрации (лучше HEPA 11 и выше).

Учитывайте габариты, вес и способ хранения.

Выбор моющего пылесоса — это не просто покупка техники, а инвестиция в комфорт, порядок и свободное время. Важно учитывать не только характеристики, но и реальные потребности вашей семьи и особенности квартиры. Не гонитесь за самыми дорогими моделями — ищите ту, которая действительно упростит вашу жизнь. И тогда уборка перестанет быть утомительной обязанностью, превратившись в быстрое и даже приятное дело.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.