6 ошибок, которые очень быстро испортят мойку из нержавейки — проверь, не делаешь ли ты их

Казалось бы, что может быть проще: сполоснул — и чисто. Но даже самая неприхотливая мойка из нержавейки способна потерять блеск, покрыться пятнами, поцарапаться или начать ржаветь — и всё из-за самых обычных ошибок, которые допускают каждый день. Разбираемся, чего делать точно не стоит и как правильно ухаживать за нержавеющей сталью.
Стальные щётки, скребки и металлические губки — главные враги нержавейки. Они оставляют микроповреждения, царапают поверхность, а главное — могут спровоцировать коррозию, особенно если мелкие частички металла остаются на мойке.
Если на мойку попал хлор, срочно смывайте. Такие средства разрушают защитный слой стали, оставляют пятна и белёсый налёт, а со временем вызывают точечную коррозию.
Горячая вода (более 90 °C) активирует кислородные пятновыводители — пена действительно счищает грязь. Но такой температурный шок портит покрытие мойки, вызывает микротрещины и деформацию, особенно у окрашенных моделей.
Очистители для плит, духовых шкафов или унитазов — слишком едкие. Их кислотность буквально "съедает" защитное покрытие стали.
Обычные столовые приборы могут оставить на нержавейке тёмные следы, пятна и мелкие царапины. Особенно если они пролежат в мойке всю ночь.
Сначала налили средство с кислотой, потом — с щёлочью. В итоге — не химия, а риск и для покрытия, и для здоровья. Такое сочетание может повредить мойку и даже вызвать вредные испарения.
Помните: даже самая простая мойка из нержавейки прослужит вам годами, если ухаживать за ней правильно. Избегайте агрессивных средств, не спешите хвататься за жёсткие щётки и не оставляйте в раковине всё подряд. Немного внимания — и ваша мойка снова будет сиять, как новая, без лишних затрат и замены через пару лет.
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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