6 ошибок, которые очень быстро испортят мойку из нержавейки — проверь, не делаешь ли ты их

3:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Казалось бы, что может быть проще: сполоснул — и чисто. Но даже самая неприхотливая мойка из нержавейки способна потерять блеск, покрыться пятнами, поцарапаться или начать ржаветь — и всё из-за самых обычных ошибок, которые допускают каждый день. Разбираемся, чего делать точно не стоит и как правильно ухаживать за нержавеющей сталью.

Фото: Designed be Freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухонная мойка

Ошибка №1: железная мочалка

Стальные щётки, скребки и металлические губки — главные враги нержавейки. Они оставляют микроповреждения, царапают поверхность, а главное — могут спровоцировать коррозию, особенно если мелкие частички металла остаются на мойке.

Чем заменить: мягкие нейлоновые щётки, губки без абразива, ткань из микрофибры.

Ошибка №2: отбеливатели с хлором

Если на мойку попал хлор, срочно смывайте. Такие средства разрушают защитный слой стали, оставляют пятна и белёсый налёт, а со временем вызывают точечную коррозию.

Что использовать: обычное средство для посуды, уксус, сода или специальная паста для нержавейки.

Ошибка №3: кислородный отбеливатель + кипяток

Горячая вода (более 90 °C) активирует кислородные пятновыводители — пена действительно счищает грязь. Но такой температурный шок портит покрытие мойки, вызывает микротрещины и деформацию, особенно у окрашенных моделей.

Лучше использовать тёплую воду и более деликатные средства.

Ошибка №4: агрессивные антижиры и очистители духовок

Очистители для плит, духовых шкафов или унитазов — слишком едкие. Их кислотность буквально "съедает" защитное покрытие стали.

Альтернатива: уксус (можно с лимоном), пищевая сода и мыльный раствор.

Ошибка №5: оставлять вилки и ножи в раковине

Обычные столовые приборы могут оставить на нержавейке тёмные следы, пятна и мелкие царапины. Особенно если они пролежат в мойке всю ночь.

Советуем: не копите посуду в раковине — мойка тоже любит порядок.

Ошибка №6: смешивать чистящие средства

Сначала налили средство с кислотой, потом — с щёлочью. В итоге — не химия, а риск и для покрытия, и для здоровья. Такое сочетание может повредить мойку и даже вызвать вредные испарения.

Правильно: тщательно смывать одно средство перед нанесением другого.

А как правильно ухаживать за мойкой из нержавейки

Перед чисткой смачивайте мойку тёплой водой: так активируются чистящие средства.

так активируются чистящие средства. Отлично работает сода, разведённая в пасту: удаляет налёт и нейтрализует запахи.

удаляет налёт и нейтрализует запахи. Для блеска можно использовать 9% уксус: нанесите, подождите 5-10 минут, смойте.

нанесите, подождите 5-10 минут, смойте. Домашний спрей из уксуса и лимонных корок: настоянный пару недель, тоже отлично работает.

настоянный пару недель, тоже отлично работает. Полируйте мойку мягкой тканью или салфеткой из микрофибры насухо: это защищает от разводов.

это защищает от разводов. Белый налёт вокруг смесителя можно убрать средством для стёкол: главное, протестировать на скрытом участке.

Помните: даже самая простая мойка из нержавейки прослужит вам годами, если ухаживать за ней правильно. Избегайте агрессивных средств, не спешите хвататься за жёсткие щётки и не оставляйте в раковине всё подряд. Немного внимания — и ваша мойка снова будет сиять, как новая, без лишних затрат и замены через пару лет.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.