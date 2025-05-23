Сломалась техника через полгода? Вот как вернуть деньги — даже без бумажного чека

Приобретение бытовой техники через маркетплейсы стало обыденной практикой. Однако даже качественный прибор может выйти из строя спустя всего полгода. Возникает вопрос: как добиться возврата денег, если техника ещё на гарантии, но чек потерян? Вот подробный алгоритм действий.
Первым шагом следует найти инструкцию от устройства и попытаться восстановить чек. Бумажный вариант может отсутствовать, особенно при онлайн-покупке. В этом случае необходимо зайти в личный кабинет маркетплейса, открыть раздел с финансами и распечатать электронный чек. Он потребуется при обращении в сервисный центр.
Для ремонта или диагностики устройства нужно обращаться исключительно в авторизованные сервисные центры. Их адреса размещены на официальном сайте производителя в разделе "Гарантийный ремонт" или "Сервис". Отправлять технику в случайную мастерскую не стоит — это может лишить возможности бесплатного обслуживания.
В сервисном центре приёмщик обязан выдать бумагу о приёме техники. Этот документ подтверждает факт сдачи и необходим в дальнейшем. При отсутствии бумажного чека можно предоставить электронный вариант, отправив его по запросу через мессенджер или электронную почту.
Если устройство не подлежит ремонту, сервисный центр выдаёт Акт о неремонтопригодности. На этом этапе важно сохранить как сам документ, так и сломанное устройство — без них возврат невозможен. Несмотря на завершение гарантийного ремонта, процедура возврата продолжается через площадку, где была совершена покупка.
На платформе нужно найти раздел "Возврат по браку" и загрузить фотографии Акта. Также потребуется указать серийный номер устройства и кратко описать неисправность. После рассмотрения заявки маркетплейс присылает решение. При положительном ответе необходимо доставить прибор в пункт получения.
После сдачи товара и проверки документов средства возвращаются на карту, с которой была произведена оплата. Срок зачисления может составлять несколько рабочих дней.
Бытовая техника - электрические механические приборы, которые выполняют некоторые бытовые функции, такие как приготовление пищи или чистка.
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