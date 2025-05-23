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Прощаемся красиво: 8 способов расстаться со старыми книгами без чувства вины

Недвижимость

Вы переезжаете, освобождаете шкаф или просто решили расхламить книжную полку? Отлично! Только не спешите нести стопку книг в мусорку. У старой литературы вполне может начаться новая жизнь — стоит лишь правильно с ней распрощаться.

Книга
Фото: Pexels by Beyzaa Yurtkuran, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Книга

Отдайте в библиотеку

Самый очевидный (и добрый) вариант — отнести книги в ближайшую библиотеку. Особенно охотно принимают классику, художественную литературу и детские издания. Главное — уточните заранее, берут ли они книги и в каком состоянии.

  • Лайфхак: если центральная библиотека откажет, обратитесь в школьную, районную или ведомственную — им часто не хватает качественного фонда.

Буккроссинг: обмен без обязательств

Это не просто полка с книгами, а маленькое путешествие для каждого томика. Вы оставляете книгу в кафе, парке, магазине или буккроссинг-стойке, а кто-то другой находит её и читает. Можно даже отследить путь книги онлайн — достаточно зарегистрировать её на сайте и написать код на форзаце.

Вдруг ваш томик окажется на другом конце страны?

Обмен с соседями и друзьями

Устройте локальный мини-своп прямо в подъезде. Пара книг на подоконнике с запиской "Забирайте в добрые руки" могут стать началом милой традиции. А ещё можно предложить обмен подругам, коллегам или семье — книги всегда находят отклик, особенно если с историей.

Участвуйте в книжных свопах

Такие мероприятия всё чаще проводят кофейни, книжные магазины и коворкинги. Вы приносите пару книг, уходите с новыми и в хорошем настроении. Плюс — интересные знакомства и повод выгулять любимое платье.

Продайте онлайн

Если книга в хорошем состоянии, почему бы не выручить за неё пару сотен? Используйте:

  • Авито, Юла - для быстрого размещения.
  • Libex, Alib - если у вас редкие издания.
  • Книгам Жизнь - если хотите продать оптом, без мороки.

И не забудьте о тематических группах во "ВКонтакте" — там часто ищут даже учебники!

Отнесите в букинистический магазин

Особенно актуально для старинных, антикварных или подписных изданий. Такие книги можно сдать на реализацию или продать сразу. В Москве и Петербурге есть магазины с оценкой на месте и даже вывозом книг.

  • Важно: часть суммы уйдёт в комиссию, но это удобный способ расстаться с книгами осознанно и достойно.

Пожертвуйте на благотворительность

Многие фонды с радостью примут книги — особенно детские. Например:

  • RE:BOOKS - для сельских библиотек;
  • Волонтёры в помощь детям-сиротам - для маленьких читателей;
  • И десятки местных инициатив, где каждая книга действительно может кому-то пригодиться.

Сдайте на переработку

Если книга совсем изжила себя (порвана, исписана, устарела), её можно сдать в макулатуру. Просто найдите пункт приёма через 2ГИС, Recycle. Mag или сайт "Сдаю Макулатуру". Это даст бумаге шанс на вторую жизнь — и освободит место для нового вдохновения.

Маленькое напоминание: книги — это не хлам. Это эмоции, истории, идеи. Даже если они больше не нужны вам, они могут быть нужны кому-то ещё.

Уточнения

Кни́га — один из видов печатной и рукописной ранее продукции: непериодическое издание, состоящее из сброшюрованных или отдельных бумажных листов или тетрадей, на которых нанесена типографским или рукописным способом текстовая и графическая информация, имеющее, как правило, твёрдый переплёт.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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