Прощаемся красиво: 8 способов расстаться со старыми книгами без чувства вины

Вы переезжаете, освобождаете шкаф или просто решили расхламить книжную полку? Отлично! Только не спешите нести стопку книг в мусорку. У старой литературы вполне может начаться новая жизнь — стоит лишь правильно с ней распрощаться.

Фото: Pexels by Beyzaa Yurtkuran, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Книга

Отдайте в библиотеку

Самый очевидный (и добрый) вариант — отнести книги в ближайшую библиотеку. Особенно охотно принимают классику, художественную литературу и детские издания. Главное — уточните заранее, берут ли они книги и в каком состоянии.

Лайфхак: если центральная библиотека откажет, обратитесь в школьную, районную или ведомственную — им часто не хватает качественного фонда.

Буккроссинг: обмен без обязательств

Это не просто полка с книгами, а маленькое путешествие для каждого томика. Вы оставляете книгу в кафе, парке, магазине или буккроссинг-стойке, а кто-то другой находит её и читает. Можно даже отследить путь книги онлайн — достаточно зарегистрировать её на сайте и написать код на форзаце.

Вдруг ваш томик окажется на другом конце страны?

Обмен с соседями и друзьями

Устройте локальный мини-своп прямо в подъезде. Пара книг на подоконнике с запиской "Забирайте в добрые руки" могут стать началом милой традиции. А ещё можно предложить обмен подругам, коллегам или семье — книги всегда находят отклик, особенно если с историей.

Участвуйте в книжных свопах

Такие мероприятия всё чаще проводят кофейни, книжные магазины и коворкинги. Вы приносите пару книг, уходите с новыми и в хорошем настроении. Плюс — интересные знакомства и повод выгулять любимое платье.

Продайте онлайн

Если книга в хорошем состоянии, почему бы не выручить за неё пару сотен? Используйте:

Авито , Юла - для быстрого размещения.

, - для быстрого размещения. Libex , Alib - если у вас редкие издания.

, - если у вас редкие издания. Книгам Жизнь - если хотите продать оптом, без мороки.

И не забудьте о тематических группах во "ВКонтакте" — там часто ищут даже учебники!

Отнесите в букинистический магазин

Особенно актуально для старинных, антикварных или подписных изданий. Такие книги можно сдать на реализацию или продать сразу. В Москве и Петербурге есть магазины с оценкой на месте и даже вывозом книг.

Важно: часть суммы уйдёт в комиссию, но это удобный способ расстаться с книгами осознанно и достойно.

Пожертвуйте на благотворительность

Многие фонды с радостью примут книги — особенно детские. Например:

RE:BOOKS - для сельских библиотек;

- для сельских библиотек; Волонтёры в помощь детям-сиротам - для маленьких читателей;

- для маленьких читателей; И десятки местных инициатив, где каждая книга действительно может кому-то пригодиться.

Сдайте на переработку

Если книга совсем изжила себя (порвана, исписана, устарела), её можно сдать в макулатуру. Просто найдите пункт приёма через 2ГИС, Recycle. Mag или сайт "Сдаю Макулатуру". Это даст бумаге шанс на вторую жизнь — и освободит место для нового вдохновения.

Маленькое напоминание: книги — это не хлам. Это эмоции, истории, идеи. Даже если они больше не нужны вам, они могут быть нужны кому-то ещё.

Уточнения

Кни́га — один из видов печатной и рукописной ранее продукции: непериодическое издание, состоящее из сброшюрованных или отдельных бумажных листов или тетрадей, на которых нанесена типографским или рукописным способом текстовая и графическая информация, имеющее, как правило, твёрдый переплёт.



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