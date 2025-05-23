Правило одной минуты: как перестать убираться часами и всё равно жить в чистоте

Наведение порядка не обязано отнимать выходной. Более того — оно может занимать буквально секунды. Всё, что нужно, — знать и применять в быту правило одной минуты. Это лайфхак, который избавляет от вечной погони за чистотой и помогает не срываться на уборочные марафоны в субботу.
Суть проста: если дело занимает меньше 60 секунд — сделай его сразу.
Повесить куртку, протереть плиту, выкинуть мусор — всё это не требует времени, но если отложить, создаёт ощущение хаоса. Правило популяризовала американская писательница Гретхен Рубин, и с тех пор оно помогает тысячам людей жить в уюте без стресса.
"Когда я держу под контролем все эти мелкие, неприятные задачи, я становлюсь более спокойной, менее перегруженной", — Гретхен Рубин
Наш мозг не любит незавершённые дела — это называют эффектом Зейгарник. Оставленные на потом мелочи раздражают подсознание и создают фоновую тревогу. А правило одной минуты позволяет обмануть мозг: ты начал и закончил дело сразу, не оставив шансов на беспокойство. Маленькое усилие — большое облегчение.
Правило одной минуты — это способ договориться с самим собой. Оно не требует усилий, но дарит ощущение контроля и комфорта. Попробуйте — и в доме станет чище, а в голове — тише.
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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