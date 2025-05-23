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Правило одной минуты: как перестать убираться часами и всё равно жить в чистоте

2:35
Недвижимость

Наведение порядка не обязано отнимать выходной. Более того — оно может занимать буквально секунды. Всё, что нужно, — знать и применять в быту правило одной минуты. Это лайфхак, который избавляет от вечной погони за чистотой и помогает не срываться на уборочные марафоны в субботу.

Химчистка мебели
Фото: https://www.freepik.com
Химчистка мебели

Что это за правило

Суть проста: если дело занимает меньше 60 секунд — сделай его сразу.

Повесить куртку, протереть плиту, выкинуть мусор — всё это не требует времени, но если отложить, создаёт ощущение хаоса. Правило популяризовала американская писательница Гретхен Рубин, и с тех пор оно помогает тысячам людей жить в уюте без стресса.

"Когда я держу под контролем все эти мелкие, неприятные задачи, я становлюсь более спокойной, менее перегруженной", — Гретхен Рубин

Почему работает

Наш мозг не любит незавершённые дела — это называют эффектом Зейгарник. Оставленные на потом мелочи раздражают подсознание и создают фоновую тревогу. А правило одной минуты позволяет обмануть мозг: ты начал и закончил дело сразу, не оставив шансов на беспокойство. Маленькое усилие — большое облегчение.

Что можно сделать за минуту: шпаргалка по зонам

Прихожая

  • Убрать обувь и разложить покупки.
  • Протереть подошву или выкинуть мусор.

Кухня

  • Помыть кружку или тарелку сразу после еды.
  • Протереть стол и плиту.
  • Убрать крошки, сполоснуть раковину.

Ванная

  • Протереть следы зубной пасты.
  • Ополоснуть ванну после душа.
  • Убрать полотенце, промыть мыльницу.

Спальня

  • Застелить кровать.
  • Убрать одежду и расчёску.
  • Протереть пыль с тумбочки.

Стирка

  • Сразу повесить вещи после стирки.
  • Протереть люк машинки от влаги.

А ещё это работает не только в быту

На работе

  • Ответить на короткое письмо.
  • Разгрузить стол.
  • Удалить ненужный файл.

В учёбе

  • Начать документ, прописать заголовок.
  • Составить план эссе.
  • Записать формулы.

В творчестве

  • Сразу убрать краски и кисти.
  • Закрыть баночки.
  • Убрать пряжу или стразы по местам.

Правило одной минуты — это способ договориться с самим собой. Оно не требует усилий, но дарит ощущение контроля и комфорта. Попробуйте — и в доме станет чище, а в голове — тише.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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