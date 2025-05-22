Перевёл аванс — и остался без жилья: как не стать жертвой при аренде квартиры

Снять квартиру — задача не из простых. Особенно если вы делаете это впервые. Взгляд разбегается по десяткам объявлений, одни цены подозрительно низкие, другие — слишком красивые, чтобы быть правдой. А где-то рядом уже поджидают мошенники. Как не отдать деньги впустую и не остаться без жилья — рассказываем в деталях.
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Женщина подписывает договор
Где искать квартиру безопасно
ДомКлик
Платформа от Сбербанка. Объявления проходят проверку, можно посмотреть выписку из ЕГРН, историю владельца и быть уверенным, что квартира действительно существует.
ЦИАН
Удобный поиск по фильтру "от собственника" и модерация объявлений. Отличный выбор по городам.
Авито
Ваши деньги будут храниться у платформы 24 часа после заселения — если что-то пойдёт не так, их можно вернуть.
Яндекс Аренда
Сервис сам готовит договор, напоминает про оплату ЖКХ и защищает арендатора в течение всего срока. Онлайн-поддержка с 7:00 до 23:00.
Этажи
Агентство с широкой сетью и приложением. Найдут вариант, помогут с документами — но берут комиссию.
Как не попасть в ловушку мошенников
Срочно переводите деньги — квартира уйдёт
Если вас просят внести аванс до заключения договора — бегите. Без расписок, ключей и договора платить нельзя.
Агентство продаёт… информацию
Подписываете договор, платите, а потом узнаёте, что вам обещали "информационные услуги", а не жильё.
Подставной съёмщик
Мошенник снимает квартиру у настоящего владельца и переподписывает договор от своего имени — сразу с несколькими арендаторами. Потом исчезает.
Как проверить квартиру и владельца
Попросите выписку из ЕГРН: там будет указан собственник и вся история недвижимости.
Проверьте документы: паспорт и свидетельство о праве собственности должны совпадать.
Если квартира у нескольких собственников, нужно согласие каждого из них — в письменной форме.
Проверьте коммунальные долги: если есть долг, собственник должен его погасить до вашего заезда.
Осмотрите жильё и составьте акт: всё, от трещин до пятен на диване, зафиксируйте письменно.
Что обсудить с арендодателем
Кто будет оплачивать мелкий ремонт.
Можно ли делать перестановку или приводить гостей.
Разрешены ли дети и домашние животные.
Как будут передаваться показания счётчиков.
Где оплачивать интернет, и какие счета выставляются ежемесячно.
Важно: если собственник странный, навязчивый или нервный — не стоит заключать договор. Вы не просто арендуете жильё — вы выбираете человека, с которым будете общаться долгое время.
Как и когда платить
Оплачивать нужно после подписания договора и получения ключей.
Обычно оплачивают первый месяц + залог + комиссия, если работает риелтор.
Залог — это страховка для владельца, и он возвращается, если вы ничего не испортили.
Уточните, как будет производиться оплата: перевод, наличные, срок до какого числа.
Что делать, если вас обманули
Мошенничество при аренде — это статья 159 УК РФ. Штраф может достигать 1 млн рублей или даже тюрьма.
Ваши шаги
Обратитесь в полицию.
Настаивайте на принятии заявления.
Ждите результат: в течение 3-10 дней решат, возбуждать ли дело.
Храните переписки, сканы документов и чеки — они пригодятся.
Уточнения
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.