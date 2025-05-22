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Перевёл аванс — и остался без жилья: как не стать жертвой при аренде квартиры

3:45
Недвижимость

Снять квартиру — задача не из простых. Особенно если вы делаете это впервые. Взгляд разбегается по десяткам объявлений, одни цены подозрительно низкие, другие — слишком красивые, чтобы быть правдой. А где-то рядом уже поджидают мошенники. Как не отдать деньги впустую и не остаться без жилья — рассказываем в деталях.

Женщина подписывает договор
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подписывает договор

Где искать квартиру безопасно

ДомКлик

  • Платформа от Сбербанка. Объявления проходят проверку, можно посмотреть выписку из ЕГРН, историю владельца и быть уверенным, что квартира действительно существует.

ЦИАН

  • Удобный поиск по фильтру "от собственника" и модерация объявлений. Отличный выбор по городам.

Авито

  • Ваши деньги будут храниться у платформы 24 часа после заселения — если что-то пойдёт не так, их можно вернуть.

Яндекс Аренда

  • Сервис сам готовит договор, напоминает про оплату ЖКХ и защищает арендатора в течение всего срока. Онлайн-поддержка с 7:00 до 23:00.

Этажи

  • Агентство с широкой сетью и приложением. Найдут вариант, помогут с документами — но берут комиссию.

Как не попасть в ловушку мошенников

Срочно переводите деньги — квартира уйдёт

  • Если вас просят внести аванс до заключения договора — бегите. Без расписок, ключей и договора платить нельзя.

Агентство продаёт… информацию

  • Подписываете договор, платите, а потом узнаёте, что вам обещали "информационные услуги", а не жильё.

Подставной съёмщик

  • Мошенник снимает квартиру у настоящего владельца и переподписывает договор от своего имени — сразу с несколькими арендаторами. Потом исчезает.

Как проверить квартиру и владельца

  • Попросите выписку из ЕГРН: там будет указан собственник и вся история недвижимости.
  • Проверьте документы: паспорт и свидетельство о праве собственности должны совпадать.
  • Если квартира у нескольких собственников, нужно согласие каждого из них — в письменной форме.
  • Проверьте коммунальные долги: если есть долг, собственник должен его погасить до вашего заезда.
  • Осмотрите жильё и составьте акт: всё, от трещин до пятен на диване, зафиксируйте письменно.

Что обсудить с арендодателем

  • Кто будет оплачивать мелкий ремонт.
  • Можно ли делать перестановку или приводить гостей.
  • Разрешены ли дети и домашние животные.
  • Как будут передаваться показания счётчиков.
  • Где оплачивать интернет, и какие счета выставляются ежемесячно.

Важно: если собственник странный, навязчивый или нервный — не стоит заключать договор. Вы не просто арендуете жильё — вы выбираете человека, с которым будете общаться долгое время.

Как и когда платить

  • Оплачивать нужно после подписания договора и получения ключей.
  • Обычно оплачивают первый месяц + залог + комиссия, если работает риелтор.
  • Залог — это страховка для владельца, и он возвращается, если вы ничего не испортили.
  • Уточните, как будет производиться оплата: перевод, наличные, срок до какого числа.

Что делать, если вас обманули

Мошенничество при аренде — это статья 159 УК РФ. Штраф может достигать 1 млн рублей или даже тюрьма.

Ваши шаги

  • Обратитесь в полицию.
  • Настаивайте на принятии заявления.
  • Ждите результат: в течение 3-10 дней решат, возбуждать ли дело.

Храните переписки, сканы документов и чеки — они пригодятся.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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