Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мопед Карпаты. Заветная мечта советского подростка
Необычайные изменения в полярных морях: к чему приведёт исчезновение льда
Сюрприз из Голливуда: Кевин Смит раскрыл мечту о России
Жизнь на пиве и инстинктах: невероятная история выживания пушистой беглянки
Этот жирный секрет возвращает упругость, блеск и спокойствие за кожу
История уединения: как отшельник Киприан создал уникальный город на склоне холма
Самая известная футболистка в мире пожаловалась на безжалостный хейт в соцсетях
Трансферный рынок накаляется: куда может уйти Родриго Гоес из Реала?
Удобрение, которое ничего не стоит, а ягоды с ним — как на рынке

Пылесос, который сам подбирает носки, и стиралка на 3 барабана: какую еще технику обсуждают в 2025

3:40
Недвижимость

В 2025 году техника для дома выходит на новый уровень — устройства становятся умнее, быстрее, компактнее и гораздо "проницательнее". Некоторые новинки уже доступны, другие пока вызывают оживлённые обсуждения на выставках и форумах. Вот шесть моделей, о которых говорят чаще всего — и не просто из-за громких заявлений производителей.

Умный дом
Фото: https://www.freepik.com by rawpixel-com
Умный дом

Посудомоечная машина с несколькими зонами и стерилизацией

  • Современные модели посудомоек научились отмывать до полусотни предметов за цикл, при этом распыляя воду через десятки встроенных форсунок под давлением. В некоторых — отдельные зоны для детской посуды и функции стерилизации с нагревом воды до 75 °C и выше. Продвинутые версии даже подсвечивают процесс через прозрачную панель и автоматически определяют степень загрязнения.

Робот-пылесос с рукой-манипулятором

  • Теперь роботы умеют не только пылесосить и мыть пол, но и поднимать с пола предметы, которые мешают уборке. Встроенный манипулятор способен захватить носок, игрушку или провод и аккуратно переложить на чистое место. В перерывах "рука" прячется в корпус, а сам робот автоматически промывает и сушит свои насадки, поддерживая гигиену без участия человека.

Фен с интеллектуальными насадками и памятью настроек

  • Для ухода за волосами появились устройства, которые запоминают ваши предпочтения. Насадки автоматически передают данные о температуре и мощности, а сам фен адаптирует параметры без участия пользователя. Такие модели делают укладку быстрее, а управление — интуитивнее. В дополнение — усовершенствованная защита от перегрева и фильтрация воздуха.

Стиральная машина с тремя барабанами

  • Новая идея в стирке — три отдельных отсека: один большой для основной загрузки и два малых для деликатного или цветного белья. Это позволяет стирать всё сразу, но раздельно. Умная система распределяет воду, экономит время (цикл — меньше 25 минут) и снижает уровень шума. Особенно удобно в семьях, где объём стирки велик, а сортировка важна.

Кондиционер, который сам думает

  • Современные климатические системы начали использовать искусственный интеллект, чтобы отслеживать изменения температуры, влажности и активности в помещении. Они адаптируют режим без участия человека и подстраиваются под привычки жильцов. Управление возможно голосом или через приложение. Подход к охлаждению становится персонализированным.

Умная кроватка с мониторингом состояния ребёнка

  • Разработки для ухода за младенцами шагнули далеко вперёд. Умные кроватки оснащаются датчиками дыхания, температуры тела, микрофонами, радарами и ИИ. Они не просто реагируют на плач, но и анализируют состояние малыша, убаюкивают, отслеживают воздух в комнате и передают всю информацию родителям в смартфон. Технологии заменяют лишние переживания.

Заключение

2025 год показывает, что бытовая техника уже не просто автоматизирует задачи — она учится, адаптируется и предугадывает. Эти устройства не только делают жизнь удобнее, но и меняют само представление о комфорте. Главное — подходить к выбору осознанно: за каждой функцией должна стоять реальная польза.

Уточнения

Бытовая техника - электрические механические приборы, которые выполняют некоторые бытовые функции, такие как приготовление пищи или чистка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Экономика и бизнес
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник Аудио 
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Экономика и бизнес
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Домашние животные
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Канцлер Мерц нарушает табу и посылает немцев умирать в Литве за НАТО Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Последние материалы
Сюрприз из Голливуда: Кевин Смит раскрыл мечту о России
Жизнь на пиве и инстинктах: невероятная история выживания пушистой беглянки
Этот жирный секрет возвращает упругость, блеск и спокойствие за кожу
История уединения: как отшельник Киприан создал уникальный город на склоне холма
Трансферный рынок накаляется: куда может уйти Родриго Гоес из Реала?
Самая известная футболистка в мире пожаловалась на безжалостный хейт в соцсетях
4 нокаута подряд: казахстанские боксёры шокировали Азию
Удобрение, которое ничего не стоит, а ягоды с ним — как на рынке
Какие Жигули были самыми надёжными? Сравнение всех моделей
Разбитое сердце и горький опыт: почему бывшая возлюбленная Вани Дмитриенко боится за Анну Пересильд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.