Пылесос, который сам подбирает носки, и стиралка на 3 барабана: какую еще технику обсуждают в 2025

3:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2025 году техника для дома выходит на новый уровень — устройства становятся умнее, быстрее, компактнее и гораздо "проницательнее". Некоторые новинки уже доступны, другие пока вызывают оживлённые обсуждения на выставках и форумах. Вот шесть моделей, о которых говорят чаще всего — и не просто из-за громких заявлений производителей.

Фото: https://www.freepik.com by rawpixel-com Умный дом

Посудомоечная машина с несколькими зонами и стерилизацией

Современные модели посудомоек научились отмывать до полусотни предметов за цикл, при этом распыляя воду через десятки встроенных форсунок под давлением. В некоторых — отдельные зоны для детской посуды и функции стерилизации с нагревом воды до 75 °C и выше. Продвинутые версии даже подсвечивают процесс через прозрачную панель и автоматически определяют степень загрязнения.

Робот-пылесос с рукой-манипулятором

Теперь роботы умеют не только пылесосить и мыть пол, но и поднимать с пола предметы, которые мешают уборке. Встроенный манипулятор способен захватить носок, игрушку или провод и аккуратно переложить на чистое место. В перерывах "рука" прячется в корпус, а сам робот автоматически промывает и сушит свои насадки, поддерживая гигиену без участия человека.

Фен с интеллектуальными насадками и памятью настроек

Для ухода за волосами появились устройства, которые запоминают ваши предпочтения. Насадки автоматически передают данные о температуре и мощности, а сам фен адаптирует параметры без участия пользователя. Такие модели делают укладку быстрее, а управление — интуитивнее. В дополнение — усовершенствованная защита от перегрева и фильтрация воздуха.

Стиральная машина с тремя барабанами

Новая идея в стирке — три отдельных отсека: один большой для основной загрузки и два малых для деликатного или цветного белья. Это позволяет стирать всё сразу, но раздельно. Умная система распределяет воду, экономит время (цикл — меньше 25 минут) и снижает уровень шума. Особенно удобно в семьях, где объём стирки велик, а сортировка важна.

Кондиционер, который сам думает

Современные климатические системы начали использовать искусственный интеллект, чтобы отслеживать изменения температуры, влажности и активности в помещении. Они адаптируют режим без участия человека и подстраиваются под привычки жильцов. Управление возможно голосом или через приложение. Подход к охлаждению становится персонализированным.

Умная кроватка с мониторингом состояния ребёнка

Разработки для ухода за младенцами шагнули далеко вперёд. Умные кроватки оснащаются датчиками дыхания, температуры тела, микрофонами, радарами и ИИ. Они не просто реагируют на плач, но и анализируют состояние малыша, убаюкивают, отслеживают воздух в комнате и передают всю информацию родителям в смартфон. Технологии заменяют лишние переживания.

Заключение

2025 год показывает, что бытовая техника уже не просто автоматизирует задачи — она учится, адаптируется и предугадывает. Эти устройства не только делают жизнь удобнее, но и меняют само представление о комфорте. Главное — подходить к выбору осознанно: за каждой функцией должна стоять реальная польза.

Уточнения

Бытовая техника - электрические механические приборы, которые выполняют некоторые бытовые функции, такие как приготовление пищи или чистка.



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