Вы точно не стирали так раньше: этот трюк с кухонной полки заменяет полбутылки кондиционера

Интернет-пользователи всё чаще делятся неожиданными лайфхаками по уходу за домом, и один из самых обсуждаемых — использование лаврового листа в стирке. Да-да, тот самый лавр с кухонной полки. Как оказалось, он может справиться с неприятными запахами на одежде и добавить натуральной свежести без лишней химии.
Лавровый лист обладает природными антибактериальными и дезодорирующими свойствами. Благодаря этому он помогает:
Это особенно актуально летом, когда влажность и активный образ жизни делают одежду более уязвимой к неприятным запахам.
Важно не бросать лавровый лист прямо в барабан стиральной машины — он может распасться и забить фильтр. Вместо этого:
После стирки мешочек можно выбросить или высушить и использовать повторно, если он не разрушился.
Нет. Научных исследований, доказывающих эффективность лаврового листа в борьбе с запахами в стирке, пока не существует. Однако многие пользователи утверждают, что трюк действительно работает. Главное — использовать его осторожно, чтобы не повредить технику.
Такой метод особенно хорош для:
Но не стоит использовать его для деликатных тканей или в каждой стирке — это скорее натуральное дополнение, чем панацея.
Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
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