Вы точно не стирали так раньше: этот трюк с кухонной полки заменяет полбутылки кондиционера

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Интернет-пользователи всё чаще делятся неожиданными лайфхаками по уходу за домом, и один из самых обсуждаемых — использование лаврового листа в стирке. Да-да, тот самый лавр с кухонной полки. Как оказалось, он может справиться с неприятными запахами на одежде и добавить натуральной свежести без лишней химии.

Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ лавровый лист

В чём польза лаврового листа

Лавровый лист обладает природными антибактериальными и дезодорирующими свойствами. Благодаря этому он помогает:

Нейтрализовать запах пота и сырости.

Сделать бельё более свежим.

Добавить лёгкий аромат, без использования кондиционеров.

Это особенно актуально летом, когда влажность и активный образ жизни делают одежду более уязвимой к неприятным запахам.

Как использовать

Важно не бросать лавровый лист прямо в барабан стиральной машины — он может распасться и забить фильтр. Вместо этого:

Возьмите марлевый мешочек или кусочек тонкой ткани.

Поместите туда 2-3 сухих лавровых листа.

Плотно завяжите и положите в барабан вместе с бельём.

После стирки мешочек можно выбросить или высушить и использовать повторно, если он не разрушился.

Есть ли научные подтверждения?

Нет. Научных исследований, доказывающих эффективность лаврового листа в борьбе с запахами в стирке, пока не существует. Однако многие пользователи утверждают, что трюк действительно работает. Главное — использовать его осторожно, чтобы не повредить технику.

Подходит ли это всем

Такой метод особенно хорош для:

Спортивной одежды.

Полотенец и кухонных тряпок.

Белья с лёгким запахом затхлости, особенно после хранения в шкафу.

Но не стоит использовать его для деликатных тканей или в каждой стирке — это скорее натуральное дополнение, чем панацея.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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