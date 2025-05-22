Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не для большой семьи: собаки, которым нужен только один человек
Топ-5 самых капризных мотоциклов СССР
Елизавета Базыкина раскрыла тайну личной жизни: моё сердце несвободно
Этот дуэт для организма сильнее, чем кофе: натуральная энергия на каждый день
Еврейская душа без еврейских генов: признание Чулпан Хаматовой после ДНК-теста
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Запад уехал, но масло осталось: какие бренды продолжают поставки в Россию
Эти вещи подарят вам не только уют, но и спокойствие: образы, которые действуют как антистресс
Огурцы не любят холод и пакеты: что делать, чтобы они не вяли

Вы точно не стирали так раньше: этот трюк с кухонной полки заменяет полбутылки кондиционера

1:59
Недвижимость

Интернет-пользователи всё чаще делятся неожиданными лайфхаками по уходу за домом, и один из самых обсуждаемых — использование лаврового листа в стирке. Да-да, тот самый лавр с кухонной полки. Как оказалось, он может справиться с неприятными запахами на одежде и добавить натуральной свежести без лишней химии.

лавровый лист
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
лавровый лист

В чём польза лаврового листа

Лавровый лист обладает природными антибактериальными и дезодорирующими свойствами. Благодаря этому он помогает:

  • Нейтрализовать запах пота и сырости.
  • Сделать бельё более свежим.
  • Добавить лёгкий аромат, без использования кондиционеров.

Это особенно актуально летом, когда влажность и активный образ жизни делают одежду более уязвимой к неприятным запахам.

Как использовать

Важно не бросать лавровый лист прямо в барабан стиральной машины — он может распасться и забить фильтр. Вместо этого:

  • Возьмите марлевый мешочек или кусочек тонкой ткани.
  • Поместите туда 2-3 сухих лавровых листа.
  • Плотно завяжите и положите в барабан вместе с бельём.

После стирки мешочек можно выбросить или высушить и использовать повторно, если он не разрушился.

Есть ли научные подтверждения?

Нет. Научных исследований, доказывающих эффективность лаврового листа в борьбе с запахами в стирке, пока не существует. Однако многие пользователи утверждают, что трюк действительно работает. Главное — использовать его осторожно, чтобы не повредить технику.

Подходит ли это всем

Такой метод особенно хорош для:

  • Спортивной одежды.
  • Полотенец и кухонных тряпок.
  • Белья с лёгким запахом затхлости, особенно после хранения в шкафу.

Но не стоит использовать его для деликатных тканей или в каждой стирке — это скорее натуральное дополнение, чем панацея.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Садоводство, цветоводство
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое Аудио 
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Домашние животные
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Канцлер Мерц нарушает табу и посылает немцев умирать в Литве за НАТО Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Последние материалы
Эксперт Юшков оценил готовность ЗАЭС к запуску и выходу на полную мощность
Не для большой семьи: собаки, которым нужен только один человек
Топ-5 самых капризных мотоциклов СССР
Елизавета Базыкина раскрыла тайну личной жизни: моё сердце несвободно
Этот дуэт для организма сильнее, чем кофе: натуральная энергия на каждый день
Еврейская душа без еврейских генов: признание Чулпан Хаматовой после ДНК-теста
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Запад уехал, но масло осталось: какие бренды продолжают поставки в Россию
Эти вещи подарят вам не только уют, но и спокойствие: образы, которые действуют как антистресс
Огурцы не любят холод и пакеты: что делать, чтобы они не вяли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.