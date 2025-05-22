Забудьте про саше и таблетки: аромат в шкафу держится неделями с этим способом

Маленький лайфхак, о котором знают далеко не все: обычная вата с крупной солью может стать мощным оружием против влаги, неприятного запаха и даже моли в шкафу. Эксперты по уборке утверждают, что этот простой состав работает не хуже дорогих средств, и вот почему.
Крупная соль обладает гигроскопичностью — она активно впитывает влагу из воздуха. А это значит, что:
Вата — удобная основа для соли. Она удерживает крупинки и позволяет равномерно распределить их. А ещё можно капнуть на вату пару капель эфирного масла — и получится натуральный освежитель воздуха и репеллент от моли.
Отлично подойдут масла:
Менять такую самодельную ловушку влаги рекомендуется раз в 2-3 недели или раньше, если соль стала влажной.
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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