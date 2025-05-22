Забудьте про саше и таблетки: аромат в шкафу держится неделями с этим способом

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Маленький лайфхак, о котором знают далеко не все: обычная вата с крупной солью может стать мощным оружием против влаги, неприятного запаха и даже моли в шкафу. Эксперты по уборке утверждают, что этот простой состав работает не хуже дорогих средств, и вот почему.

Встроенный шкаф
Фото: https://www.freepik.com by dit26978
Встроенный шкаф

Что делает соль в шкафу

Крупная соль обладает гигроскопичностью — она активно впитывает влагу из воздуха. А это значит, что:

  • В шкафу становится сухо даже в сыром помещении.
  • Исчезает плесень и грибок на полках и стенках.
  • Одежда остаётся свежей дольше, без затхлого запаха.

Почему именно вата

Вата — удобная основа для соли. Она удерживает крупинки и позволяет равномерно распределить их. А ещё можно капнуть на вату пару капель эфирного масла — и получится натуральный освежитель воздуха и репеллент от моли.

Отлично подойдут масла:

  • Лаванды - от моли и для приятного запаха.
  • Эвкалипта - против грибка и бактерий.
  • Мяты - для ощущения свежести.

Как использовать

  • Насыпьте горсть крупной соли на ватный шарик или комок.
  • Добавьте 2-3 капли эфирного масла.
  • Положите всё в небольшую чашку или на блюдце.
  • Поместите в углу шкафа.

Менять такую самодельную ловушку влаги рекомендуется раз в 2-3 недели или раньше, если соль стала влажной.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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