Мусор или золото для дачи? Что можно сделать из втулки от туалетной бумаги

Пустые рулоны от туалетной бумаги чаще всего отправляются в мусор без капли сомнения. А зря! Эти ничем не примечательные картонные цилиндры — настоящая находка для любителей осознанного потребления, дачников, родителей и всех, кто не прочь дать вещам вторую жизнь.
Картон, из которого делают втулки, биоразлагаем, легко перерабатывается и отлично впитывает влагу. А ещё он — отличный источник углерода, что делает его идеальным ингредиентом для домашнего компоста. Но это ещё не всё.
Порванные на кусочки втулки помогают сбалансировать органические отходы с высоким содержанием азота — например, остатки фруктов, овощей, чай или яичную скорлупу. Такой баланс — залог здорового, питательного компоста.
Если всё же решите выбросить втулку — отправьте её в макулатуру. Это чистый, перерабатываемый картон, и он имеет ценность в повторной переработке.
Каждый картонный рулон — не просто отход, а шанс уменьшить количество мусора, сделать что-то своими руками, сэкономить и позаботиться об экологии. С таких мелочей и начинается большая осознанность.
Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.
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О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.