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Мусор или золото для дачи? Что можно сделать из втулки от туалетной бумаги

2:23
Недвижимость

Пустые рулоны от туалетной бумаги чаще всего отправляются в мусор без капли сомнения. А зря! Эти ничем не примечательные картонные цилиндры — настоящая находка для любителей осознанного потребления, дачников, родителей и всех, кто не прочь дать вещам вторую жизнь.

Пустой рулон туалетной бумаги
Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой рулон туалетной бумаги

Почему это не просто мусор

Картон, из которого делают втулки, биоразлагаем, легко перерабатывается и отлично впитывает влагу. А ещё он — отличный источник углерода, что делает его идеальным ингредиентом для домашнего компоста. Но это ещё не всё.

Что можно сделать из рулонов — и зачем это вообще нужно

Добавить в компост как источник углерода

Порванные на кусочки втулки помогают сбалансировать органические отходы с высоким содержанием азота — например, остатки фруктов, овощей, чай или яичную скорлупу. Такой баланс — залог здорового, питательного компоста.

Как использовать

  • Порежьте рулон на небольшие части.
  • Добавьте в компостную кучу или прямо в землю.
  • Полейте водой — разложение начнётся само.

Сделать рассадные стаканчики

  • Отличный лайфхак для дачников! Просто заполните цилиндр почвой, посадите семечко — и после прорастания перенесите всё вместе с втулкой в грунт. Она перегниёт, не мешая корням.

Использовать в детских поделках и декоре

  • Пустые втулки — любимый материал педагогов и родителей. Из них можно сделать всё: от бинокля до пенала, от органайзера до новогодней звезды. Главное — клей, немного фантазии и желание творить.

Организовать хранение проводов

  • Надоели спутанные зарядки? Сверните каждый шнур и поместите в отдельный рулон — удобно, просто, экологично.

Хочешь утилизировать — делай это правильно

Если всё же решите выбросить втулку — отправьте её в макулатуру. Это чистый, перерабатываемый картон, и он имеет ценность в повторной переработке.

Почему это действительно важно

Каждый картонный рулон — не просто отход, а шанс уменьшить количество мусора, сделать что-то своими руками, сэкономить и позаботиться об экологии. С таких мелочей и начинается большая осознанность.

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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