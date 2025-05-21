Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хрупкая, как балерина, выносливая, как кактус: растение, которое не ноет и украшает сад
Датчик, который может спасти ваш мотор от капиталки: зачем он нужен и почему его не стоит отключать
Шоколад не прощает ошибок: но этот кулинарный трюк спасает даже в критический момент
5 шагов к катастрофе: дерматологи раскрывают неожиданные причины выпадения волос
Гараж моего деда — лучше любой выставки ретромобилей
Без шерсти, но с аллергенами: почему даже лысые кошки могут вызвать серьёзную реакцию
Война процентов: Европа желает соглашения с США после торговой войны
Жужжит, ползёт и царапает изнутри: что делать, если в ухо залезло насекомое
Больная Германия: ЕС поставил ФРГ на колени и добивает ее

Без кипятильника, но с достоинством: как пережить отключение горячей воды и не страдать

2:50
Недвижимость

Когда отключают горячую воду, особенно в прохладную погоду, привычные гигиенические процедуры превращаются в квест. Но даже без бойлера и колонки можно сохранить чистоту и комфорт. Вот проверенные способы, которые помогут вам пережить это время с минимальными неудобствами.

Девушка после душа
Фото: Designed be Freepik by kamranaydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка после душа

Кастрюля, таз и ковшик — классика

  • Самый надёжный способ: вскипятить воду в кастрюле, ведре или чайнике, перелить в таз и разбавить холодной до комфортной температуры. Затем с помощью ковшика или кружки аккуратно обливаться. Придётся действовать быстро, чтобы вода не остыла, и, возможно, несколько раз подогревать.

Обтирание тёплым полотенцем или влажными салфетками

  • Идеально, если нужно просто освежиться. Подойдёт полотенце, намоченное в горячей воде, или специальные салфетки — с мыльным раствором и без него. Используйте одни для очищения, а другие — для удаления остатков мыла.

В гости — к тем, у кого вода есть

  • Если у близких горячая вода пока не отключена — это спасение. Попроситься в душ на час — абсолютно нормально, особенно в сезон массовых отключений.

Купить водонагреватель

Радикальное, но эффективное решение.

  • Проточные модели недорогие и устанавливаются прямо на кран. Нагревают воду сразу, но напор может быть слабым.
  • Бойлеры - накопительные баки, которые нагревают воду заранее. Их можно повесить в ванной или туалете, а включать только при необходимости.
    Газовые колонки устанавливаются лишь в домах без централизованного ГВС.

Баня рядом с домом

  • Не обязательно идти париться — многие ходят в баню просто ради горячего душа. Минус — платно, зато тепло, быстро и без возни с чайниками.

Душ в бассейне или спортзале

  • Если рядом есть фитнес-центр, можно воспользоваться его душевыми. Некоторые залы предоставляют пробные тренировки, после которых можно бесплатно помыться. Другой вариант — купить разовый визит или абонемент.

Сухой шампунь — на крайний случай

  • Если мыть голову не получается, сухой шампунь поможет освежить корни. Просто распылите средство у корней, дайте впитаться и расчешитесь. Временно решает проблему, но не заменяет полноценную гигиену.

Какой бы способ вы ни выбрали, главное — сохранить чувство комфорта и не паниковать. Отключение горячей воды — временное неудобство, которое можно пережить без лишних страданий, если подойти к вопросу с фантазией и практичностью. И кто знает, может, вы даже откроете для себя способ, который пригодится и вне сезона отключений.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Домашние животные
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы Аудио 
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Здоровье
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае
Наука и техника
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться Дмитрий Плотников Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Последние материалы
Больная Германия: ЕС поставил ФРГ на колени и добивает ее
Восточная магия и 2500 растений: секретный сад под Парижем откроет двери на три дня
Урожай под угрозой: как потеря 20% повлияет на рынок черешни и персиков в Крыму
Неожиданные гости на итальянских рынках: овощи, которые раньше видели только в учебниках по биологии
Заговор автопроизводителей: почему ваша подвеска ломается раньше, чем вы успеете привыкнуть к машине
Физическая активность и тестостерон: как всего за 4 недели увидеть результат
Летний рай для любителей клубники: подкормите правильно
Продюсер Дворцов назвал имена самых дорогих артистов России
Свет по правилам: где и на какой высоте должны быть лампы в квартире
Вулкан-зомби Утурунку: как исследование тайных течений под землёй изменит наше представление о спящих вулканах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.