Без кипятильника, но с достоинством: как пережить отключение горячей воды и не страдать

2:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда отключают горячую воду, особенно в прохладную погоду, привычные гигиенические процедуры превращаются в квест. Но даже без бойлера и колонки можно сохранить чистоту и комфорт. Вот проверенные способы, которые помогут вам пережить это время с минимальными неудобствами.

Фото: Designed be Freepik by kamranaydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка после душа

Кастрюля, таз и ковшик — классика

Самый надёжный способ: вскипятить воду в кастрюле, ведре или чайнике, перелить в таз и разбавить холодной до комфортной температуры. Затем с помощью ковшика или кружки аккуратно обливаться. Придётся действовать быстро, чтобы вода не остыла, и, возможно, несколько раз подогревать.

Обтирание тёплым полотенцем или влажными салфетками

Идеально, если нужно просто освежиться. Подойдёт полотенце, намоченное в горячей воде, или специальные салфетки — с мыльным раствором и без него. Используйте одни для очищения, а другие — для удаления остатков мыла.

В гости — к тем, у кого вода есть

Если у близких горячая вода пока не отключена — это спасение. Попроситься в душ на час — абсолютно нормально, особенно в сезон массовых отключений.

Купить водонагреватель

Радикальное, но эффективное решение.

Проточные модели недорогие и устанавливаются прямо на кран. Нагревают воду сразу, но напор может быть слабым.

недорогие и устанавливаются прямо на кран. Нагревают воду сразу, но напор может быть слабым. Бойлеры - накопительные баки, которые нагревают воду заранее. Их можно повесить в ванной или туалете, а включать только при необходимости.

Газовые колонки устанавливаются лишь в домах без централизованного ГВС.

Баня рядом с домом

Не обязательно идти париться — многие ходят в баню просто ради горячего душа. Минус — платно, зато тепло, быстро и без возни с чайниками.

Душ в бассейне или спортзале

Если рядом есть фитнес-центр, можно воспользоваться его душевыми. Некоторые залы предоставляют пробные тренировки, после которых можно бесплатно помыться. Другой вариант — купить разовый визит или абонемент.

Сухой шампунь — на крайний случай

Если мыть голову не получается, сухой шампунь поможет освежить корни. Просто распылите средство у корней, дайте впитаться и расчешитесь. Временно решает проблему, но не заменяет полноценную гигиену.

Какой бы способ вы ни выбрали, главное — сохранить чувство комфорта и не паниковать. Отключение горячей воды — временное неудобство, которое можно пережить без лишних страданий, если подойти к вопросу с фантазией и практичностью. И кто знает, может, вы даже откроете для себя способ, который пригодится и вне сезона отключений.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



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