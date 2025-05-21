Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алупку обновляют: предприниматели создают атмосферу старинного города
Грядка с сюрпризом: как банальная морковь может погубить огород
Регулярные тренировки добавят 2 года к вашей жизни: узнайте, как это работает
Плюс килограммы, минус энергия: привычка перед сном, которая портит всё
Не игнорируйте странный запах в автомобиле: как спасти себя и машину от неминуемой гибели в пожаре
Внешне солидный, внутри капризный: какие секреты таит в себе поддержанный Hyundai Santa Fe
Столовая СССР. Когда граммовка была важнее вкуса, а пюре с сосиской — как праздник
Зола, навоз, кофейная гуща — кто из них спасёт урожай, а кто испортит
Не стареют, не умирают: эти организмы выбрались из-под власти времени

Красиво — только на фото: 5 модных решений, о которых жалеют после ремонта

2:34
Недвижимость

Сразу после ремонта кажется, что в квартире всё идеально. Но проходит несколько недель — и модные детали интерьера начинают не радовать, а раздражать. То их сложно мыть, то они ломаются, то банально не справляются со своей задачей. Вместе с дизайнером интерьеров Надей Кармин рассказываем, от каких стильных, но сомнительных решений лучше отказаться заранее.

Современный интерьер квартиры
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Современный интерьер квартиры

Плинтус с подсветкой

Парящие стены, мягкий свет — всё это звучит красиво. Но на практике такой плинтус:

  • Подчёркивает пыль и шерсть по углам.
  • Мешает влажной уборке.
  • Теряет яркость из-за налёта.
  • Требует частой замены светодиодов.

Слишком много хлопот ради сомнительного визуального эффекта.

Стекло в ванной

Перегородки из стекла кажутся современным и элегантным решением. Но в быту:

  • На них быстро появляются капли, разводы и налёт.
  • Уход за ними требует ежедневной чистки.
  • В компактных ванных стекло создаёт ощущение тесноты.
  • Даже закалённое стекло может разбиться, особенно в условиях влажной скользкой среды.

Тёплая стена с крючками

Модная альтернатива полотенцесушителю на деле — разочарование:

  • Стена почти не сушит вещи.
  • В помещении холодно.
  • Высокая влажность ведёт к плесени.
  • Дорого в установке и уходе.

Скучаешь по обычной сушилке? Не ты один.

Кварцвинил

Красив, универсален, доступен. Но через несколько месяцев появляются:

  • Царапины и вмятины.
  • Скольжение.
  • Сдвиги и деформации.
  • Потеря вида даже при аккуратной эксплуатации.

Если брать — то только дорогой. Но за эти деньги лучше уже взять паркетную доску, которая прослужит дольше и добавит уюта.

Кухня без ручек

Минимализм выглядит отлично на фото. Но:

  • Система push-to-open часто ломается.
  • Двери сложно открывать с мокрыми или грязными руками.
  • Можно повредить ногти и испортить себе настроение.
  • Восстановить систему без вызова мастера — практически невозможно.

Если уж хочется ручек без ручек — выбирайте надёжные бренды, а не "самое дешёвое, но модное".

Вывод простой: не всё красивое удобно. Иногда лучше выбрать практичность — и не сожалеть после первых недель жизни в отремонтированной квартире.

Уточнения

Диза́йн - деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а также результат этой деятельности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Зола — огурцам как витаминка: удобрение, которое работает по-тихому, но эффективнее его нет
Садоводство, цветоводство
Зола — огурцам как витаминка: удобрение, которое работает по-тихому, но эффективнее его нет Аудио 
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Здоровье
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться Дмитрий Плотников Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Последние материалы
Почему серебро теряет свои позиции у инвесторов — ключевые причины
Вероника Степанова поставила диагноз 35-летнему сыну Розы Сябитовой
Новый эталон меняет всё: как Россия ускорит зарядку авто
МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться
Гигантская акула, которая могла съесть лодку — вот что о ней скрывают
Идеальный беспорядок: вещи, которые создают хаос, даже в чистой квартире
Кружка против старости: напитки, которые делают с кожей то, что не смог крем и ботокс
Риторика кончается, начинаются переговоры: Запад устал грозить, Трамп — устал ждать
Каждый второй теряет зрение из-за нехватки этих веществ: запоминайте, пока есть шанс
ПДД разрешают то, что пугает водителей: поворот под знак только прямо оказался законным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.