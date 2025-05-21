Красиво — только на фото: 5 модных решений, о которых жалеют после ремонта

Сразу после ремонта кажется, что в квартире всё идеально. Но проходит несколько недель — и модные детали интерьера начинают не радовать, а раздражать. То их сложно мыть, то они ломаются, то банально не справляются со своей задачей. Вместе с дизайнером интерьеров Надей Кармин рассказываем, от каких стильных, но сомнительных решений лучше отказаться заранее.
Парящие стены, мягкий свет — всё это звучит красиво. Но на практике такой плинтус:
Слишком много хлопот ради сомнительного визуального эффекта.
Перегородки из стекла кажутся современным и элегантным решением. Но в быту:
Модная альтернатива полотенцесушителю на деле — разочарование:
Скучаешь по обычной сушилке? Не ты один.
Красив, универсален, доступен. Но через несколько месяцев появляются:
Если брать — то только дорогой. Но за эти деньги лучше уже взять паркетную доску, которая прослужит дольше и добавит уюта.
Минимализм выглядит отлично на фото. Но:
Если уж хочется ручек без ручек — выбирайте надёжные бренды, а не "самое дешёвое, но модное".
Вывод простой: не всё красивое удобно. Иногда лучше выбрать практичность — и не сожалеть после первых недель жизни в отремонтированной квартире.
Диза́йн - деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а также результат этой деятельности.
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О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.