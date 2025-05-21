Красиво — только на фото: 5 модных решений, о которых жалеют после ремонта

2:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сразу после ремонта кажется, что в квартире всё идеально. Но проходит несколько недель — и модные детали интерьера начинают не радовать, а раздражать. То их сложно мыть, то они ломаются, то банально не справляются со своей задачей. Вместе с дизайнером интерьеров Надей Кармин рассказываем, от каких стильных, но сомнительных решений лучше отказаться заранее.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Современный интерьер квартиры

Плинтус с подсветкой

Парящие стены, мягкий свет — всё это звучит красиво. Но на практике такой плинтус:

Подчёркивает пыль и шерсть по углам.

Мешает влажной уборке.

Теряет яркость из-за налёта.

Требует частой замены светодиодов.

Слишком много хлопот ради сомнительного визуального эффекта.

Стекло в ванной

Перегородки из стекла кажутся современным и элегантным решением. Но в быту:

На них быстро появляются капли, разводы и налёт.

Уход за ними требует ежедневной чистки.

В компактных ванных стекло создаёт ощущение тесноты.

Даже закалённое стекло может разбиться, особенно в условиях влажной скользкой среды.

Тёплая стена с крючками

Модная альтернатива полотенцесушителю на деле — разочарование:

Стена почти не сушит вещи.

В помещении холодно.

Высокая влажность ведёт к плесени.

Дорого в установке и уходе.

Скучаешь по обычной сушилке? Не ты один.

Кварцвинил

Красив, универсален, доступен. Но через несколько месяцев появляются:

Царапины и вмятины.

Скольжение.

Сдвиги и деформации.

Потеря вида даже при аккуратной эксплуатации.

Если брать — то только дорогой. Но за эти деньги лучше уже взять паркетную доску, которая прослужит дольше и добавит уюта.

Кухня без ручек

Минимализм выглядит отлично на фото. Но:

Система push-to-open часто ломается.

Двери сложно открывать с мокрыми или грязными руками.

Можно повредить ногти и испортить себе настроение.

Восстановить систему без вызова мастера — практически невозможно.

Если уж хочется ручек без ручек — выбирайте надёжные бренды, а не "самое дешёвое, но модное".

Вывод простой: не всё красивое удобно. Иногда лучше выбрать практичность — и не сожалеть после первых недель жизни в отремонтированной квартире.

Уточнения

Диза́йн - деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а также результат этой деятельности.



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