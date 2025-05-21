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Идеальный беспорядок: вещи, которые создают хаос, даже в чистой квартире

2:47
Недвижимость

Вы только что провели генеральную уборку, а квартира всё равно выглядит неаккуратно? Возможно, дело не в вас, а в деталях интерьера. Некоторые вещи, на первый взгляд стильные и удобные, на деле создают визуальный хаос и притягивают пыль, как магнит. Разбираемся, какие предметы мешают поддерживать идеальный порядок — и что с этим делать.

Аксессуары для уборки
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Аксессуары для уборки

Мебель на ножках: красиво, но пыльно

Те самые стильные диваны и тумбы на ножках отлично смотрятся на фото, но в реальной жизни превращаются в ловушку для пыли. Добраться под такую мебель пылесосом — тот ещё квест. В итоге зона под ножками становится заброшенной территорией.

Что делать

  • Выбирайте либо подвесную мебель (да, она тоже на ножках, но уже не на полу), либо модели "в пол" — такие конструкции закрывают доступ пыли и добавляют места для хранения.

Низкие шкафы: пыльный пятачок над мебелью

Свободное пространство между верхом шкафа и потолком — рай для пыли. Убираться там неудобно, поэтому зона быстро теряет опрятный вид.

Решение

  • Встроенные или высокие шкафы под потолок выглядят аккуратно и минималистично. Плюс — никаких пыльных коллекций над антресолями.

Стиральная машинка с выемкой: ловушка для грязи

Казалось бы, какое дело до дверцы стиральной машинки? Но если на ней рельефная выемка — ждите накоплений пыли, воды и даже плесени. Особенно если машинка расположена в кухне или тесной ванной.

Совет

  • Модели с плоской дверцей не только выглядят современнее, но и проще в уходе. Её достаточно протереть — и никаких разводов.

Стандартная клавиатура: крошки и хаос

Если вы хоть раз ели за компьютером, знаете, о чём речь. Между клавишами стандартной клавиатуры живут целые поселения пыли, крошек и прочих сюрпризов.

Выход

  • Плоская клавиатура решает сразу две проблемы: её проще протирать, и она работает тише. Бонус — современный минималистичный вид.

Дизайнерские балки: стильно, но не всегда удобно

Деревянные балки на стенах — эффектный приём, но с одним "но": горизонтальные доски собирают пыль быстрее, чем вы успеваете дотянуться до тряпки.

Что лучше

  • Если хочется акцента на стенах, выбирайте вертикальное расположение балок — и визуальный объём, и меньше пыли.

Стильный интерьер не должен мешать порядку. Иногда достаточно одного небольшого изменения — и квартира сразу начинает "дышать". Присмотритесь к деталям: возможно, именно они создают ощущение постоянного беспорядка.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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