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Неожиданный лидер: Казань обогнала Москву по росту цен на новостройки

1:59
Недвижимость

После зимнего спада весна принесла оживление на рынок новостроек: с марта по середину апреля цены выросли в 8 из 16 российских городов-миллионников. Однако этот тренд затронул не все регионы — на Урале, например, жилье продолжает дешеветь.

Москва-река
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Москва-река

Лидеры роста: Казань, Волгоград, Воронеж и Москва

Казань показала рекордный скачок: за полтора месяца стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 12% (+22 тыс. руб.). Эксперты связывают это с высоким спросом на переезд в столицу Татарстана, где развитая инфраструктура сочетается с относительно доступными ценами.

В Волгограде цены поднялись на 10% (+12 тыс. руб./кв. м) — во многом из-за ограниченного предложения (всего 57 жилых комплексов в строительстве), сообщает витрина недвижимости Restate.ru.

Воронеж и Ростов-на-Дону также вошли в число городов с заметным ростом (+7% и +4,5% соответственно), несмотря на большой объем строительства.

Москва прибавила 5%, сохраняя стабильный спрос, в то время как в Санкт-Петербурге рост составил лишь 2% — самый скромный среди крупнейших городов.

Урал против тренда: Екатеринбург и Пермь дешевеют

В то время как большинство городов демонстрируют рост, Пермь стала исключением: цены на новостройки упали на 6% (-10 тыс. руб./кв. м).

Аналогичная ситуация в Екатеринбурге (-1%) и Новосибирске (-3%), где высокое предложение сдерживает ценовую динамику.

Стагнация в Краснодаре и других городах

Краснодар, некогда популярный у переезжающих, теперь переживает спад спроса. Цены здесь не изменились, как и в Уфе, Нижнем Новгороде, Красноярске и Омске.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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