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Лампа за 7,5 миллиона: светильники этого звёздного архитектора стоят больше целого дома

2:08
Недвижимость

На первый взгляд это может показаться парадоксом: один из домов знаменитого архитектора Фрэнка Ллойда Райта недавно был продан за 850 тысяч долларов, в то время как одна из его ламп — за 7,5 миллиона. Как так вышло, что небольшой декоративный объект ценится выше, чем целое архитектурное произведение?

Лампы
Фото: flickr.com by Cliff, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лампы

Светильники, ставшие объектами культа

Эти светильники — произведения искусства. Например, лампа с "двойным пьедесталом", проданная на Sotheby's, датируется 1904 годом и была частью грандиозного проекта реконструкции дома Сьюзан Лоуренс Дана в Иллинойсе. Для него Райт создал более 100 предметов мебели, 450 витражей и десятки уникальных светильников — каждый из них был частью целостной художественной концепции.

Это и есть "тотальное искусство", которое Райт исповедовал, как и его современник Гектор Гимар во Франции. Архитектор проектировал всё - от фасадов до последней детали интерьера. Светильники были не просто функциональными — они отражали философию Райта: гармонию с природой, свет, ритм и материал.

Рынок коллекционеров: лампы как инвестиции

Цены на объекты Райта растут стремительно. Лампа, проданная в 2024 году за 7,5 миллиона долларов, в 2002 году ушла всего за четверть этой суммы. Годом ранее на том же аукционе потолочный светильник был куплен за 2,9 миллиона.

В отличие от домов, которые требуют ухода, реставрации и часто сложны в перепродаже, предметы декора легче транспортировать, хранить и перепродавать. Это делает их особенно привлекательными для международных коллекционеров. Так, не редкость, когда новые владельцы домов Райта почти сразу же продают оригинальную мебель и светильники — часто по цене, превышающей стоимость самой недвижимости.

Уточнения

Фрэнк Ллойд Райт (англ. Frank Lloyd Wright; 8 июня 1867[…], Ричленд-Сентер, Висконсин — 9 апреля 1959[…], Финикс) — американский архитектор, создатель «органической архитектуры» и приверженец открытого плана. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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