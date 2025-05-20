Не звони сантехнику, пока не попробуешь это: простой способ убрать засор в раковине

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Засор в раковине — одна из тех бытовых проблем, которые обычно застают нас врасплох. В панике многие сразу хватаются за телефон, чтобы вызвать сантехника. Но на деле ситуация далеко не всегда требует профессионального вмешательства.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain раковина

Сантехник, опрошенный испанским изданием Okdiario, уверяет: во многих случаях всё можно решить за пять минут — с помощью того, что уже есть у вас на кухне.

Самый простой способ прочистить засор — и он действительно работает

Если вода вдруг перестала уходить, не спешите разбирать сифон или покупать агрессивные средства. Сначала попробуйте этот метод. Всё, что вам нужно — это жидкость для мытья посуды и кипяток.

Налейте четверть стакана средства прямо в слив и оставьте на несколько минут. За это время доведите до кипения полтора-два литра воды и аккуратно вылейте в раковину. Жидкость для посуды обладает сильным обезжиривающим действием и разъедает жировые и мыльные отложения. Кипяток усиливает эффект, разжижая и унося всё, что мешает воде стекать.

По словам сантехника, в большинстве случаев этого достаточно, чтобы прочистить трубы без инструментов и ядовитой химии.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.



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