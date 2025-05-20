Муравьи в доме? Один трюк с содой и лимоном решит проблему навсегда

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Муравьи в доме могут вызывать настоящую головную боль. Если они уже нашли путь внутрь, они обязательно будут возвращаться снова и снова — пока вы не нарушите их маршрут и не перекроете доступ. Хорошая новость: сделать это можно просто, безопасно и без капли агрессивной химии. Всё, что вам нужно — это сода, лимон, уксус и немного терпения.

Фото: BMC Ecology image competition: the winning images by author, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Муравьи

Лимон + сода: натуральная паста, которая перекроет муравьям путь

Один из самых эффективных способов борьбы с муравьями — это густая паста из пищевой соды и лимонного сока. Нанесите её прямо в трещины и щели, через которые ползают насекомые. Смесь действует сразу в двух направлениях: физически блокирует проход и стирает феромонный след, по которому муравьи ориентируются.

Запах лимона отпугивает их, а сода разрушает маршруты. Метод абсолютно безопасен, не токсичен и подходит для семей с детьми и животными.

Белый уксус: дезориентирует муравьёв с первого применения

Ещё одно мощное средство — обычный белый уксус. Он не убивает насекомых, но работает как сильный репеллент. Протрите им рамы окон, дверей и любые поверхности, где были замечены муравьи. Уксус не только отпугивает, но и стирает их химические следы, что не даёт другим особям повторять тот же маршрут.

Для лучшего эффекта используйте его в чистом виде и повторяйте обработку несколько раз в день.

Уточнения

Муравьи́ — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи. Самки и самцы крылатые, рабочие особи — бескрылые.



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