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Соль и кипяток творят чудеса! Гениальный способ прочистить слив без химии

1:51
Недвижимость

Забитая раковина — одна из тех бытовых проблем, которые всегда возникают не вовремя. Вода стоит, запах портит настроение, а стандартные химикаты вроде "Крота" пугают своей агрессивностью и вредом для труб.

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив

Но на самом деле решение может быть не только простым и доступным, но и куда более эффективным. Всё, что вам нужно, — это поваренная соль и кипяток. Да, именно соль из вашей кухонной солонки способна прочистить засор не хуже дорогостоящих средств. Просто насыпьте несколько ложек соли в слив и медленно залейте всё кипятком. Соль выступает как мягкий абразив, а горячая вода растворяет жир и грязь. Эффект удивительный: вода снова начинает стекать, а неприятный запах исчезает.

Хотите усилить эффект? Добавьте соду и уксус

Если перед вами особенно сложный засор, добавьте к соли пищевую соду и немного уксуса. Смешайте равное количество соли и соды, засыпьте в слив, залейте стаканом уксуса и дождитесь бурной реакции. После этого промойте всё кипятком. Комбинация этих трёх средств справляется даже с застарелыми отложениями и идеально очищает трубы. Главное — всё абсолютно безопасно, экологично и стоит буквально копейки.

Забудьте про химию и трубы скажут вам спасибо

В отличие от агрессивных химических составов, домашняя смесь не разъедает трубы, не испаряется в воздух вредными веществами и не требует перчаток и масок. Это идеальное решение для профилактики: достаточно использовать метод раз в неделю, и засоры не появятся вовсе. Больше не нужно держать в шкафу ядовитые средства. Всё, что нужно, уже есть на вашей кухне.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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