Вторая жизнь батареек: идеи, о которых мы и не задумывались

Когда мы откладываем использованные батарейки в ящик "на потом", редко задумываемся, что они могут быть не только опасными отходами, но и настоящими сокровищами для рукодельников. При правильном подходе даже нерабочие элементы питания могут стать частью оригинального декора.
Старые батарейки скрывают в себе немало интересного. Вот почему не стоит спешить отправлять их на свалку:
Перед тем как вдохновлённо взяться за клей и краски, убедитесь, что батарейки в хорошем физическом состоянии. Это значит:
"Не используйте элементы, у которых есть следы протечек, коррозии или деформации. Только целые и сухие — даже если они разряжены."
Такие батарейки можно применять в рукоделии — создавать скульптуры, элементы декора, оригинальные держатели для карандашей или даже настольные мини-лампы (если подключить светодиоды и использовать их просто как корпус).
Использование старых батареек в декоративных целях — не просто способ сократить отходы.
Это возможность проявить креативность, сэкономить ресурсы и при этом добавить в дом уникальные, сделанные своими руками предметы.
Перерабо́тка отхо́дов — деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с целью обеспечения их повторного использования (рециклинг) в народном хозяйстве и получения сырья, энергии, изделий и материалов.
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