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Вторая жизнь батареек: идеи, о которых мы и не задумывались

1:54
Недвижимость

Когда мы откладываем использованные батарейки в ящик "на потом", редко задумываемся, что они могут быть не только опасными отходами, но и настоящими сокровищами для рукодельников. При правильном подходе даже нерабочие элементы питания могут стать частью оригинального декора.

литий-ионные батарейки
Фото: Wikimedia Commons by Mk2010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
литий-ионные батарейки

Почему батарейки — это больше, чем просто мусор?

Старые батарейки скрывают в себе немало интересного. Вот почему не стоит спешить отправлять их на свалку:

  • Содержат ценные металлы — такие как цинк, марганец и никель, используемые в промышленности и производстве.
  • Отличная форма и внешний вид — цилиндрическая форма и металлический блеск делают их интересными визуально, особенно в проектах с индустриальной эстетикой.
  • Экологическая ценность — повторное использование помогает снизить уровень загрязнения почвы и воды.
  • Устойчивое творчество — креативные проекты из переработанных предметов способствуют экологичному мышлению и украшают интерьер.

Как использовать батарейки безопасно?

Перед тем как вдохновлённо взяться за клей и краски, убедитесь, что батарейки в хорошем физическом состоянии. Это значит:

"Не используйте элементы, у которых есть следы протечек, коррозии или деформации. Только целые и сухие — даже если они разряжены."

Такие батарейки можно применять в рукоделии — создавать скульптуры, элементы декора, оригинальные держатели для карандашей или даже настольные мини-лампы (если подключить светодиоды и использовать их просто как корпус).

Вторичная жизнь — новый взгляд

Использование старых батареек в декоративных целях — не просто способ сократить отходы.

Это возможность проявить креативность, сэкономить ресурсы и при этом добавить в дом уникальные, сделанные своими руками предметы.

Уточнения

Перерабо́тка отхо́дов — деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с целью обеспечения их повторного использования (рециклинг) в народном хозяйстве и получения сырья, энергии, изделий и материалов.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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