Только 1 из 10 соблюдают это простое правило — как часто нужно стирать коврик для ванной

Коврик для ванной комнаты является одним из самых грязных объектов в доме. Его нельзя стирать вместе с полотенцами или одеждой, чтобы избежать распространения бактерий.
Специалист по уборке, которого цитирует британское издание The Sun, объясняет, что коврик для ванны накапливает значительное количество бактерий. Это происходит из-за постоянного контакта с влагой, пылью, грязью и волосами. Коврик прилегает к полу, не позволяя воздуху циркулировать и высыхать, что способствует образованию плесени.
Опрос среди британцев показал, что почти половина участников пренебрегают регулярной чисткой коврика, стирая его не чаще одного раза в две недели или реже. Еще 13% респондентов чистят коврик всего несколько раз в год.
Рекомендации по уходу за ковриком для ванной
Эксперт Белинда Эверингем советует стирать коврик для ванной не реже одного раза в неделю. Это особенно важно, если коврик используется часто.
Основные причины для регулярной чистки:
Таким образом, регулярная чистка коврика для ванной — важная часть поддержания чистоты и гигиены в доме.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
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