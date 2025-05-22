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Только 1 из 10 соблюдают это простое правило — как часто нужно стирать коврик для ванной

1:41
Недвижимость

Коврик для ванной комнаты является одним из самых грязных объектов в доме. Его нельзя стирать вместе с полотенцами или одеждой, чтобы избежать распространения бактерий.

Ванная комната
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ванная комната

Специалист по уборке, которого цитирует британское издание The Sun, объясняет, что коврик для ванны накапливает значительное количество бактерий. Это происходит из-за постоянного контакта с влагой, пылью, грязью и волосами. Коврик прилегает к полу, не позволяя воздуху циркулировать и высыхать, что способствует образованию плесени.

Опрос среди британцев показал, что почти половина участников пренебрегают регулярной чисткой коврика, стирая его не чаще одного раза в две недели или реже. Еще 13% респондентов чистят коврик всего несколько раз в год.

Рекомендации по уходу за ковриком для ванной

Эксперт Белинда Эверингем советует стирать коврик для ванной не реже одного раза в неделю. Это особенно важно, если коврик используется часто.

Основные причины для регулярной чистки:

  • Впитывание влаги: Коврик постоянно контактирует с водой, что создает благоприятную среду для размножения бактерий.
  • Сбор загрязнений: Коврик собирает пыль, грязь, волосы и другие мелкие частицы, которые могут стать источником неприятных запахов.
  • Образование плесени: При недостаточной вентиляции и регулярной чистке коврик может стать рассадником плесени.

Таким образом, регулярная чистка коврика для ванной — важная часть поддержания чистоты и гигиены в доме.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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