Только 1 из 10 соблюдают это простое правило — как часто нужно стирать коврик для ванной

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Коврик для ванной комнаты является одним из самых грязных объектов в доме. Его нельзя стирать вместе с полотенцами или одеждой, чтобы избежать распространения бактерий.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ванная комната

Специалист по уборке, которого цитирует британское издание The Sun, объясняет, что коврик для ванны накапливает значительное количество бактерий. Это происходит из-за постоянного контакта с влагой, пылью, грязью и волосами. Коврик прилегает к полу, не позволяя воздуху циркулировать и высыхать, что способствует образованию плесени.

Опрос среди британцев показал, что почти половина участников пренебрегают регулярной чисткой коврика, стирая его не чаще одного раза в две недели или реже. Еще 13% респондентов чистят коврик всего несколько раз в год.

Рекомендации по уходу за ковриком для ванной

Эксперт Белинда Эверингем советует стирать коврик для ванной не реже одного раза в неделю. Это особенно важно, если коврик используется часто.

Основные причины для регулярной чистки:

Впитывание влаги : Коврик постоянно контактирует с водой, что создает благоприятную среду для размножения бактерий.

: Коврик постоянно контактирует с водой, что создает благоприятную среду для размножения бактерий. Сбор загрязнений: Коврик собирает пыль, грязь, волосы и другие мелкие частицы, которые могут стать источником неприятных запахов.

Коврик собирает пыль, грязь, волосы и другие мелкие частицы, которые могут стать источником неприятных запахов. Образование плесени: При недостаточной вентиляции и регулярной чистке коврик может стать рассадником плесени.

Таким образом, регулярная чистка коврика для ванной — важная часть поддержания чистоты и гигиены в доме.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).





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