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Нижний Новгород и Волгоград бьют рекорды: студии, однушки и трёшки подешевели, и это только начало

2:06
Недвижимость

В апреле стоимость студий снизилась в пяти крупных городах России. Наиболее значительное снижение произошло в Нижнем Новгороде, где цена упала на 8,4%, достигнув в среднем 5,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса Яндекс Недвижимость.

Волгоград
Фото: volgograd.ru by пресс-служба Волгоградской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Волгоград

Кроме того, студии стали доступнее в Уфе (–3%, до 4,3 млн рублей), Новосибирске (–2,8%, до 5,9 млн рублей), Волгограде (–1,4%, до 4,9 млн рублей) и Краснодаре (–0,8%, до 4,4 млн рублей). По данным сервиса, в апреле медианная стоимость студий в среднем по всем крупным городам составила 5,5 млн рублей, что на 1,2% больше, чем в предыдущем месяце.

Однокомнатные квартиры наиболее заметно подешевели в Волгограде (–8,4%, до 9,5 млн рублей), Новосибирске (–1,1%, до 7 млн рублей) и Омске (–1%, до 6,1 млн рублей). В среднем по стране средняя стоимость однокомнатных квартир составила 7,3 млн рублей, что на 1,5% больше по сравнению с апрелем прошлого года.

Двухкомнатные квартиры значительно потеряли в цене в Волгограде (–4,4%, до 7,9 млн рублей) и Красноярске (–4,2%, до 8,1 млн рублей).

Трехкомнатные квартиры также стали доступнее в Волгограде (–7,6%, до 8 млн рублей), Санкт-Петербурге (–5,1%, до 24 млн рублей) и Самаре (–2,2%, до 10,9 млн рублей).

Уточнения

Волгогра́д (до 1925 года — Цари́цын, до 1961 года — Сталингра́д) — город на юго-востоке европейской части России, административный центр Волгоградской области.

Ни́жний Но́вгород (в разговорной речи часто Нижний, c XIII по XVII век — Но́вгород Низо́вской земли́, с 7 октября 1932 года по 22 октября 1990 года — Го́рький) — город в центральной России, административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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