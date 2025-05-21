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Учёные США бьют тревогу: ваши стиральные машины не убивают микробы — что скрывают их показатели

2:38
Недвижимость

Новое исследование, опубликованное в американском журнале PLoS ONE, выявило тревожную проблему: стирка белья при температуре 60°C может быть неэффективной в борьбе с микробами. Из шести протестированных стиральных машин только одна смогла полностью нейтрализовать микроорганизмы в коротком цикле, а в более длительном цикле не справились две машины. В одном случае даже не удалось достичь температуры 20°C, что свидетельствует о том, что бактерии могут выживать при стандартных условиях стирки.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

По данным bgr. com, большинство людей доверяют показаниям своих стиральных машин, не подозревая, что реальная температура может значительно отличаться от заявленной. Это создает риск заражения инфекциями через загрязненную одежду. Особенно это касается коротких экоциклов, которые, несмотря на экономию энергии, часто не достигают необходимой температуры.

Ситуация усугубляется тем, что бактерии внутри стиральных машин развивают устойчивость к многократным циклам стирки. Анализ ДНК показал, что микроорганизмы адаптируются к таким условиям, что особенно опасно для одежды, которая используется в медицинских учреждениях или детских садах. Эти бактерии, такие как Staphylococcus aureus, E. coli и Pseudomonas aeruginosa, могут вызывать кожные инфекции, проблемы с мочевыводящими путями и более серьезные заболевания у людей с ослабленным иммунитетом.

Эксперты рекомендуют стирать одежду не реже одного раза в месяц при температуре 90°C, особенно ту, которая контактирует с микробами. Также стоит использовать моющие средства с дезинфицирующими свойствами, такие как кислородный отбеливатель или перекись водорода. Регулярная дезинфекция стиральной машины также важна: запускайте пустой цикл при 90°C с добавлением уксуса или отбеливателя.

Не забывайте о регулярном техническом обслуживании стиральной машины. Использование средства для удаления накипи поможет сохранить эффективность устройства и предотвратить образование биопленок внутри мусорного контейнера. Потребителям стоит внимательно читать технические характеристики и выбирать модели с сертифицированными гигиеническими программами.

Таким образом, соблюдение простых правил гигиены и ухода за стиральной машиной может значительно снизить риск заражения бактериями и обеспечить безопасность вашей семьи.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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