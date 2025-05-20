Не стареет, не надоедает: идеальная база для любого интерьера

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Тренды в дизайне меняются, как погода в апреле. Но есть вещи, которые остаются актуальными десятилетиями — их выбирают те, кто хочет, чтобы интерьер не устаревал через год.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Маленькая спальня

Универсальная база: спокойные цвета и натуральные материалы

Идеальное решение — классическая отделка с лёгкими современными акцентами. Стены в нейтральных тонах, белые двери, аккуратные плинтусы и деревянный пол. А вот мебель, текстиль и декор можно менять под настроение — база при этом останется стильной.

Белые стены и потолки

Не обязательно выбирать стерильный белый. Подойдут молочные, кремовые или серо-белые оттенки — они добавляют свет, визуально расширяют пространство и делают его свежим и уютным. Такой фон сочетается с чем угодно — от сканди до модерна.

Деревянный пол: проверенная классика

Лучший выбор — дуб натурального оттенка. Но если бюджет ограничен, можно заменить его ламинатом или кварцвинилом — главное, чтобы оттенок остался естественным. Искусственная "глубина" цвета может быстро наскучить, а натуральные тона всегда смотрятся благородно.

Белые двери и плинтусы

Это детали, которые почти не меняются в моде. Они были актуальны 30 лет назад и по-прежнему остаются беспроигрышным решением. Особенно в сочетании с деревянным полом и светлыми стенами — получается гармоничный, "долгоиграющий" интерьер.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.