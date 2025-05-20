Красиво, но непрактично: два цвета пола, которые вы устанете чистить

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор напольного покрытия — не просто вопрос вкуса. Один неверный оттенок — и комната перестаёт быть уютной, а уборка превращается в ежедневный ритуал. Почему так происходит? Всё дело в незаметных на первый взгляд нюансах.

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Яркие полы: красиво, но не везде

Хочется оранжевый, ярко-синий или зелёный пол? Задумайтесь, в каком помещении он будет. Для спальни такие варианты — табу. Здесь работают только спокойные, расслабляющие оттенки.

Да и в любом интерьере важен баланс. Если стены яркие — пол должен быть нейтральным. Иначе получится не модный акцент, а визуальный хаос.

Белый и чёрный: враги уборки

Белый пол визуально расширяет пространство, а чёрный выглядит дорого и стильно. Звучит заманчиво. Но именно на этих двух цветах видны ВСЕ несовершенства.

На белом — каждый след. На чёрном — пыль буквально ложится на глазах. Любите порядок, но не фанатеете от ежедневной уборки? Тогда лучше выбрать что-то среднее.

Универсальный вариант — без риска

Если боитесь промахнуться и не хотите зависеть от моды, выбирайте серый. Он нейтрален, не слишком маркий и впишется в любой стиль — от сканди до лофта. Особенно хорош в интерьере, где уже есть яркие акценты.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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