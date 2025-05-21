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Свет по правилам: где и на какой высоте должны быть лампы в квартире

2:13
Недвижимость

Даже самый красивый светильник может испортить атмосферу в доме, если висит не там и не так. Ошибки с высотой — одна из самых частых причин визуального дискомфорта. Чтобы свет создавал уют, а не раздражение, важно учесть нюансы для каждой зоны.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

Обеденная зона

Над столом светильник должен располагаться на высоте от 71 до 89 см от поверхности. Для длинных или широких столов — чуть выше. Если конструкция регулируемая, оставьте не меньше 30 см до столешницы, чтобы никто случайно не задел плафон.

Для барных стоек и вытянутых столов часто используют несколько ламп — их размещают с интервалом до 1 метра.

Кухня

Подсветку над рабочей поверхностью крепят под шкафами, отступив 60 см от столешницы — так свет не будет отбрасывать тени при готовке.

Если навесных шкафов нет, источники света размещают на высоте 71-86 см от столешницы, при этом от пола не выше 180 см.

Гостиная

Центральная люстра подвешивается на высоте не менее 210 см от пола. Над журнальным столиком расстояние можно уменьшить, чтобы создать камерный свет — главное, чтобы люстра не мешала взгляду или жестам.

Коридор

Минимальное расстояние до потолочного светильника — 210 см от пола. Проверьте, не цепляется ли он за открывающиеся дверцы шкафов или плечо при надевании куртки.

Спальня

Если люстра висит над кроватью, сохраняйте от матраса до плафона не менее 152 см, чтобы вставать было комфортно. В остальных зонах — как и в гостиной, от 210 см от пола.

Потолки выше 3 метров

Тогда массивные люстры допустимы в центре комнаты. А вот при стандартной высоте 2,5-2,7 м лучше расположить светильник над мебелью — так он не будет мешать движению и сохранит уют.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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