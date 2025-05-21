Свет по правилам: где и на какой высоте должны быть лампы в квартире

Даже самый красивый светильник может испортить атмосферу в доме, если висит не там и не так. Ошибки с высотой — одна из самых частых причин визуального дискомфорта. Чтобы свет создавал уют, а не раздражение, важно учесть нюансы для каждой зоны.
Над столом светильник должен располагаться на высоте от 71 до 89 см от поверхности. Для длинных или широких столов — чуть выше. Если конструкция регулируемая, оставьте не меньше 30 см до столешницы, чтобы никто случайно не задел плафон.
Для барных стоек и вытянутых столов часто используют несколько ламп — их размещают с интервалом до 1 метра.
Подсветку над рабочей поверхностью крепят под шкафами, отступив 60 см от столешницы — так свет не будет отбрасывать тени при готовке.
Если навесных шкафов нет, источники света размещают на высоте 71-86 см от столешницы, при этом от пола не выше 180 см.
Центральная люстра подвешивается на высоте не менее 210 см от пола. Над журнальным столиком расстояние можно уменьшить, чтобы создать камерный свет — главное, чтобы люстра не мешала взгляду или жестам.
Минимальное расстояние до потолочного светильника — 210 см от пола. Проверьте, не цепляется ли он за открывающиеся дверцы шкафов или плечо при надевании куртки.
Если люстра висит над кроватью, сохраняйте от матраса до плафона не менее 152 см, чтобы вставать было комфортно. В остальных зонах — как и в гостиной, от 210 см от пола.
Тогда массивные люстры допустимы в центре комнаты. А вот при стандартной высоте 2,5-2,7 м лучше расположить светильник над мебелью — так он не будет мешать движению и сохранит уют.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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