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Почему в советских квартирах начали разделять туалет и ванную — причина, о которой мало кто догадывается

2:26
Недвижимость

Сегодня раздельный санузел — это почти стандарт, особенно в типовых многоквартирных домах. Но когда-то унитаз, ванна и раковина уживались в одном тесном помещении. В 50-х и начале 60-х годов совмещённый санузел был нормой в "хрущёвках". А вот уже в "брежневках" появилась перегородка между ванной и туалетом. Почему? Ответ — не только в удобстве.

Туалет
Фото: Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туалет

Проектировщики советского времени руководствовались сразу несколькими причинами. Некоторые из них кажутся логичными, другие — неожиданно социальными. Вот почему это действительно было важно.

Квартира — на несколько семей

Пока о праве собственности только мечтали, жильё в совецском союзе чаще всего выдавалось от заводов, НИИ и других организаций. Причём не всегда целиком — квартиру могли выделить сразу на нескольких жильцов. Своего рода "коммуналка нового образца", но уже в новых домах.

Совместный санузел при таком раскладе? Гарантированные конфликты. Поэтому разделение туалета и ванной помогало снизить градус бытовых ссор. Особенно если утром все собирались на работу одновременно.

Гигиена и санитарные нормы

Совмещённый санузел — это тесное помещение, где использование туалета напрямую влияло на чистоту ванны и раковины. А если учесть, что вентиляция в "хрущёвках" оставляла желать лучшего, в маленькой комнате накапливались запахи и влага.

Разделение санузла позволило изолировать "чистую" зону от "технической", что было важно как с точки зрения санитарии, так и восприятия уюта в доме.

Вопрос воспитания и деликатности

Советская мораль была строго регламентирована, и в семьях с детьми вопрос уединения вставал особенно остро. В многодетных семьях или при наличии разнополых подростков раздельный санузел помогал сохранить личные границы и целомудрие.

Пусть комнаты и были крошечными, возможность сходить в туалет, пока кто-то чистит зубы, — это уже маленькая победа.

А что у тебя дома

Совмещённый санузел или раздельный? В любом случае — теперь ты знаешь, что за этой перегородкой стоит целый пласт истории, социальной инженерии и гигиенических стандартов советской эпохи.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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